Pokémon GO presto non sarà più giocabile su tantissimi smartphone

Se utilizzate ancora attivamente uno smartphone di vecchia generazione e amate giocare a Pokémon GO, potrebbe essere arrivato il momento di prendere in seria considerazione un upgrade a un modello più recente.

Con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, Niantic ha infatti annunciato l'intenzione di interrompere il supporto ai dispositivi Android a 32 bit, concentrandosi solo sui modelli più recenti a 64 bit.

L'interruzione avverrà in fasi graduali: da marzo 2025 coinvolgerà chiunque abbia scaricato l'app sul Samsung Galaxy Store, mentre da giugno 2025 la modifica sarà attiva anche per le versioni scaricate dal Play Store.

Il team ha giustificato la decisione spiegando di voler semplificare il processo di sviluppo, concentrandosi così solo su nuove tecnologie e sistemi operativi, ovviamente non supportati sugli smartphone delle precedenti generazioni.

Niantic ha anche fornito un esempio degli smartphone più comuni che non saranno più compatibili con Pokémon GO nelle prossime settimane, che ovviamente non è una lista completa:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1ª generazione)

LG Fortune, Tribute

OnePlus One

HTC One (M8)

ZTE Overture 3

Alcuni dispositivi Android rilasciati prima del 2015

Pokémon GO è sempre stato particolarmente attento a introdurre novità tecnologiche per migliorare l'esperienza di gioco, come dimostrato dal lancio dell'accessorio Plus + (che trovate su Amazon).

Dato che si tratta di un videogioco che è ormai disponibile sul mercato da oltre 8 anni, è evidente che supportare i dispositivi più vecchi diventi sempre più impegnativo.

Se fate parte di quella categoria di giocatori che dovrà per forza di cose iniziare a pensare a un nuovo smartphone, Niantic vi consiglia caldamente di assicurarvi di salvare da qualche parte le vostre informazioni di accesso, così da non rischiare di perdere tutti i progressi fatti fino a questo momento.

Se non siete sicuri che il vostro smartphone sia o meno a 64 bit, vi consigliamo di effettuare una ricerca approfondita del vostro modello sui relativi siti dei produttori, oppure controllare accuratamente le informazioni presenti nella schermata impostazioni del vostro dispositivo.

Nel frattempo, ricordiamo che dopo Pokémon GO c'è un altro videogioco che ha conquistato i fan dei mostriciattoli tascabili di tutto il mondo: ci riferiamo ovviamente a GCC Pokémon Pocket, titolo dedicato alle carte collezionabili che sta incassando cifre da paura.