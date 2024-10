Pokémon colpito da un enorme attacco hacker: Game Freak conferma il furto dati

Nelle ultime ore sono emersi online diversi presunti dati interni legati allo sviluppo interno di nuovi videogiochi di Pokémon, che riguardavano sia titoli ancora usciti che giochi in sviluppo.

In assenza di alcun comunicato ufficiale, non era chiaro se si trattasse o meno di dati ufficiali, ma in queste ore è purtroppo arrivata la conferma di un clamoroso enorme attacco hacker ai danni di Game Freak.

Advertisement

Come riportato da IGN US, la compagnia ha infatti confermato di aver subito un furto dati senza precedenti, a causa di un attacco hacker che ha sfruttato una falla nella sicurezza per trafugare dati interni.

Tra questi, Game Freak conferma che i dati privati di oltre 2600 dipendenti sono effettivamente finiti online e di aver già preso tutte le misure necessarie per avvertire i diretti interessati, alcuni dei quali non facevano più parte dell'azienda.

L'attacco hacker in questione si è svolto lo scorso agosto, ma tutti i dati privati sono stati pubblici online soltanto pochi giorni fa, costringendo di fatto la casa di Pokémon a segnalare il fatto a chi è rimasto purtroppo coinvolto nell'attacco.

Tra i dati trafugati ci sarebbero non solo dettagli interni e note sullo sviluppo della storia e di alcuni personaggi, ma anche prototipi di design di Pokémon e perfino alcuni dettagli relativi ai nuovi giochi in sviluppo e alla nuova console Nintendo.

In particolar modo, i responsabili dell'attacco sosterrebbero di avere accesso anche al codice sorgente di una versione in sviluppo di Leggende Pokémon Z-A (potete prenotarlo su Amazon).

Tuttavia, vale la pena di precisare che Game Freak non ha confermato nello specifico quali dettagli sono stati effettivamente trafugati, ma solo ribadito che i dati dei suoi dipendenti non sono più al sicuro: trovate il comunicato ufficiale al seguente indirizzo, in lingua giapponese.

La redazione di SpazioGames.it condanna fermamente qualunque tipo di attacco hacker in questione e, per ovvie motivazioni, non riporteremo sulle nostre pagine alcun dettaglio trafugato da questo furto dati.

Vogliamo inoltre manifestare piena solidarietà ai dipendenti colpiti dall'attacco, nella speranza che ciò non porti a potenziali furti d'identità.

Questo attacco hacker ci ricorda, purtroppo, quello subito non molto tempo fa da Insomniac Games: anche in quel caso vennero infatti trapelate numerose informazioni private e personali.