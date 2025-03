PlayStation svela 5 nuove piccole perle in arrivo

L'industria dei videogiochi indipendenti si prepara a un 2024 ricco di innovazioni e titoli originali per PlayStation.

Negli ultimi anni, il panorama indie ha dimostrato di essere terreno fertile per sperimentazioni coraggiose e meccaniche di gioco inedite.

La recente presentazione di cinque nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma Sony ha svelato non solo date di uscita attese, ma anche sorprese inaspettate che potrebbero ridefinire alcuni generi, come riportato da PlayStation Blog.

Dall'esplorazione post-apocalittica alla raffinatezza artistica, i giocatori PS5 (console che trovate in bundle e scontata su Amazon) avranno l'imbarazzo della scelta.

Tra le sorprese più significative spicca l'arrivo su PlayStation 5 di Skate Story, l'ambizioso progetto firmato dal sviluppatore solitario Sam Eng. Questo peculiare titolo, in uscita quest'estate, ci metterà nei panni di un demone di vetro intento a skateare attraverso l'Oltretomba.

Il 14 aprile 2024 segnerà invece l'arrivo di Forever Skies, l'avventura post-apocalittica di Far From Home. Chi effettuerà il preordine riceverà in regalo il DLC Supporter Pack e l'accesso anticipato di 72 ore.

Il 26 giugno sarà invece il turno di Ruffy and the Riverside, peculiare platformer interamente disegnato a mano. Zockrates Laboratories ci invita a scoprire le origini della magica abilità "Swap", che permette di scambiare le texture modificando radicalmente l'approccio alle fasi di piattaforme e combattimento.

Per gli amanti delle avventure classiche alla ricerca del proprio destino eroico, The Knightling promette di soddisfare questa esigenza. In uscita il 28 agosto su PS5, il titolo di Twirlbound ci condurrà nella misteriosa terra di Cornered Bosk, una foresta sconfinata con un gigantesco vortice al centro che sta inghiottendo ogni cosa.

A seguire, Heart Machine porta su PlayStation 5 Possessor(s), un frenetico action side-scroller ambientato nelle rovine distopiche di Sanzu City. I giocatori vestiranno i panni di un umano posseduto da un demone, in un tentativo di formare un rapporto simbiotico per sopravvivere.

Insomma, se amate i giochi indipendenti e sicuramente originali, queste chicche sono sicuramente da tenere d'occhio.

