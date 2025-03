PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 12 giochi gratis di marzo

PlayStation Plus Extra e Premium si aggiornano ufficialmente con ben 12 nuovi giochi gratis, disponibili da adesso come parte del Catalogo giochi per gli abbonati.

Nello specifico, gli utenti iscritti al piano Extra potranno approfittare di 8 nuovi titoli, con 4 giochi aggiuntivi tra classici e produzioni in VR per chi è invece iscritto a Premium (trovate gift card apposite su Amazon).

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo di seguito all'elenco completo di nuove aggiunte su PlayStation Plus per marzo 2025:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di marzo 2025

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

UFC 5 | PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Il gioco più interessante del catalogo Extra è indubbiamente Prince of Persia The Lost Crown: l'eccellente metroidvania aveva superato tutte le aspettative, come vi avevo raccontato nella mia recensione, e se siete iscritti al servizio in abbonamento non dovreste lasciarvelo affatto scappare.

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di marzo 2025

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Per gli abbonati Premium segnaliamo invece la trilogia di Armored Core, che include anche due capitoli che per la prima volta saranno giocabili anche sul mercato europeo: una line-up dunque davvero niente male, di cui potrete iniziare ad approfittare da adesso.

Tutti i nuovi giochi gratuiti di PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili per il download da adesso: non possiamo che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento!

Nelle prossime ore dovrebbero anche essere svelati ufficialmente tutti i giochi che lasceranno il catalogo a metà aprile: continuate a seguirci sulle nostre pagine per scoprire tutte le ultime novità al riguardo.