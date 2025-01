PlayStation Store, sconti "Le scelte della critica" fino al 90%: ecco i migliori

Nelle scorse ore sono state svelate ufficialmente le nuove offerte settimanali di PlayStation Store, particolarmente interessanti perché prendono in analisi alcuni dei videogiochi più apprezzati dalla stampa internazionale.

Gli utenti possono infatti risparmiare fino al 90% con le nuove proposte "Le scelte della critica", con tutti i videogiochi più importanti che sono stati apprezzati negli ultimi anni su PS5 e PS4 (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Come sempre, abbiamo pensato di venirvi incontro e selezionare per voi i migliori giochi disponibili in offerta su PlayStation Store:

Le scelte della critica | Migliori offerte su PS Store

Alan Wake 2 Deluxe Edition a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Astro Bot a 59,49€ (anziché 69,99€)

a 59,49€ (anziché 69,99€) Balatro a 11,99€ (anziché 14,99€)

a 11,99€ (anziché 14,99€) Call of Duty: Black Ops 6 Cross-gen a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 55,99€ (anziché 79,99€) Cyberpunk 2077 a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Diablo IV a 26,99€ (anziché 59,99€)

a 26,99€ (anziché 59,99€) Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition a 49,29€ (anziché 84,99€)

a 49,29€ (anziché 84,99€) EA Sports FC 25 a 31,99€ (anziché 79,99€)

a 31,99€ (anziché 79,99€) God of War Ragnarok Digital Deluxe a 50,39€ (anziché 89,99€)

a 50,39€ (anziché 89,99€) Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Helldivers 2 a 31,99€ (anziché 39,99€)

a 31,99€ (anziché 39,99€) Hogwarts Legacy PS5 a 22,49€ (anziché 74,99€)

a 22,49€ (anziché 74,99€) It Takes Two a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Lies of P a 35,99€ (anziché 59,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Mortal Kombat 11 a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Need for Speed Unbound a 11,99€ (anziché 79,99€)

a 11,99€ (anziché 79,99€) Palworld a 21,74€ (anziché 28,99€)

a 21,74€ (anziché 28,99€) Red Ded Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Resident Evil 4 Gold Edition a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Silent Hill 2 a 55,99€ (anziché 69,99€)

a 55,99€ (anziché 69,99€) Star Wars Jedi: Survivor PS5 a 19,99€ (anziché 75,99€)

a 19,99€ (anziché 75,99€) Star Wars Outlaws a 47,99€ (anziché 79,99€)

a 47,99€ (anziché 79,99€) Street Fighter 6 a 29,39€ (anziché 69,99€)

a 29,39€ (anziché 69,99€) The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 52,49€ (anziché 69,99€)

Tutte le offerte resteranno disponibili fino al 13 febbraio, ma vi ricordiamo come sempre che la nostra è soltanto una selezione parziale: vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Anche perché non esistono soltanto tripla-A di recente uscita, ma anche grandi classici a piccolissimi prezzi.