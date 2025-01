Ci sono anche grandi classici scontati su PS Store

Sony ha avviato una nuova promozione sul PlayStation Store, anche se non ancora ufficialmente annunciata.

L'iniziativa Critics’ Choice Sale ha iniziato a essere distribuita in alcune regioni, con sconti allettanti fino al 12 febbraio.

Se siete fan dei classici PlayStation, questa è l'occasione giusta per aggiungere alcuni titoli alla vostra collezione a un prezzo super conveniente.

Tra i titoli in saldo, troviamo alcuni grandi classici come TimeSplitters e Oddworld.

Poco sotto, i dettagli del caso (via PlayStation Lifestyle):

TimeSplitters – €2,49 (75% di sconto)

TimeSplitters 2 – €2,49 (75% di sconto)

TimeSplitters: Future Perfect – €2,49 (75% di sconto)

Oddworld: Abe’s Exoddus – €3.99 (60% di sconto)

Oddworld: Abe’s Oddysee – €2.49 (50% di sconto)

Tutti i giochi tranne Oddworld: Abe’s Exoddus sono attualmente inclusi nel catalogo di PS Plus Premium, senza costi aggiuntivi (trovate gift card su Amazon).

Un altro piccolo incentivo: tutti questi giochi offrono trofei, aggiungendo un ulteriore livello di sfida e divertimento per i collezionisti. Se siete quindi appassionati di obiettivi sbloccabili, sapete già cosa fare.

Una promozione del genere è una manna per gli appassionati di PlayStation, ma, come sempre, ci sono due facce della medaglia. Sì, è bello vedere sconti che arrivano fino al 75% su titoli storici come TimeSplitters e Oddworld, ma non dimentichiamoci che la politica di PS Plus Premium, con il suo catalogo che cambia e non ti permette di conservare i giochi, fa riflettere.

In ogni caso, se hai voglia di recuperare un pezzo di storia dei videogiochi a prezzo stracciato, questa è l’occasione giusta.

Restando in tema, da pochi giorni è ufficialmente disponibile il primo aggiornamento del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium del 2025, con ben 11 giochi gratis tutti da scoprire per gli utenti abbonati: ecco di quali stiamo parlando.

Parlando invece sempre di sconti (e parlando della "concorrenza"), l'Xbox Lunar New Year Sale 2025 è partito da qualche giorno, portando con sé un'infinità di offerte anche su titoli delle origini di Xbox fino alla generazione Xbox 360.