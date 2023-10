Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro con le Selezioni essenziali

Con l'imminente conclusione di ottobre, Sony ha deciso di svelare ufficialmente anche l'ultima promozione settimanale per l'attuale mese su PlayStation Store, dedicata al ritorno delle Selezioni essenziali.

Si tratta infatti di una line-up di offerte molto interessante e tra le più apprezzate dalla community, dato che propone sempre tanti titoli imperdibili a piccoli prezzi, molti dei quali vi abbiamo già elencato nella nostra notizia dedicata.

Esistono però tante piccole perle nascoste e titoli tripla-A imperdibili che potete acquistare a meno di 20 euro (trovate una gift card dedicata su Amazon): questa domenica abbiamo dunque deciso di aiutarvi a scoprire i titoli più economici disponibili con questa promozione, così non dovrete alleggerire eccessivamente il vostro portafogli.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque a una nostra personale selezione dei migliori giochi sotto i 20 euro con l'ultima promozione di PlayStation Store:

PlayStation Store: migliori giochi sotto i 20 euro

Assassin's Creed Odyssey a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80% Assassin's Creed The Ezio Collection a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70%

a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70% Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Assetto Corsa Competizione a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Battlefield V a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80% Dragon Ball FighterZ a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85% Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Gang Beasts a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60% Goat Simulator 3 a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40%

a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40% House Flipper a 4,99€ (anziché 24,99€) - Sconto dell'80%

a 4,99€ (anziché 24,99€) - Sconto dell'80% Injustice 2 a 7,39€ (anziché 19,99€) - Sconto del 63%

a 7,39€ (anziché 19,99€) - Sconto del 63% Jurassic World Evolution 2 a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70%

a 17,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 70% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85%

a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85% Monster Hunter World a 14,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 25%

a 14,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 25% Need for Speed Unbound Palace a 17,99€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'80%

a 17,99€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'80% Resident Evil Village a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Salt and Sanctuary a 0,89€ (anziché 17,99€) - Sconto del 95%

a 0,89€ (anziché 17,99€) - Sconto del 95% Sifu a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Tekken 7: Definitive Edition a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84%

a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84% Watch Dogs: Legion a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

Si tratta comunque di una selezione parziale e che non include tutte le offerte disponibili: di conseguenza, vi invitiamo a consultare tutti i giochi a meno di 20 euro al seguente indirizzo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che potete ancora approfittare delle generose offerte di Halloween su PS Store: anche in questo caso, abbiamo già selezionato per voi i migliori titoli acquistabili a basso prezzo.