PlayStation Store, Sconti di Maggio fino al 90% disponibili da ora: ecco i migliori

PlayStation Store ha svelato ufficialmente i nuovi Sconti di Maggio, una nuova imperdibile promozione dedicata ad alcuni dei migliori titoli disponibili su PS5 e PS4.

La nuova iniziativa del negozio digitale di casa Sony vi permetterà di acquistare titoli con riduzioni di prezzo fino al 90%: un'ottima occasione per riuscire a recuperare perle nascoste e alcuni dei migliori titoli più recenti.

Tra i giochi di ultima uscita non possiamo che segnalarvi WWE 2K23, l'ultima produzione per i fan del wrestling rilasciata ufficialmente poco più di un mese fa (se preferite l'edizione fisica, la trovate su Amazon), ma già disponibile in offerta.

Grazie agli Sconti di Maggio potrete acquistare questa grande produzione con il 25% di sconto, valido sia per le edizioni standard che Icona.

Non potevano poi mancare alcuni dei videogiochi più apprezzati esclusivi o di terze parti: per esempio, Assassin's Creed Valhalla è disponibile al 75% in meno, mentre The Last of Us Remastered e l'edizione Digital Deluxe di God of War potranno essere vostri al 50%.

Tra le offerte più convenienti non possiamo invece che segnalarvi Outlast, attualmente disponibile a solo 1,89€ grazie allo sconto del 90%.

Naturalmente questi erano solo alcuni piccoli esempi delle numerose offerte disponibili su PlayStation Store: il nostro consiglio è quello di controllare la lista completa al seguente indirizzo.

Di seguito invece, per aiutarvi nella scelta, potrete trovare i migliori sconti appositamente selezionati dalla nostra redazione:

PlayStation Store: migliori giochi in offerta per la Settimana d'Oro

Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Cult of the Lamb a 19,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 35%

a 19,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 35% Deathloop a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67%

a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67% God of War: Edizione Digitale Deluxe a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Hades a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% It Takes Two a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Mass Effect Legendary Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% NBA 2K23 Edizione Digital Deluxe a 21,14€ (anziché 44,99€) - Sconto del 53%

Need for Speed Unbound Palace Edition a 44,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 50%

a 21,14€ (anziché 44,99€) - Sconto del 53% a 44,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 50% One Piece Odyssey a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30%

a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30% Outlast a 1,89€ (anziché 18,99€) - Sconto del 90%

a 1,89€ (anziché 18,99€) - Sconto del 90% The Last of Us Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% WWE 2K23 Cross-gen a 56,24€ (anziché 74,99€) - Sconto del 25%

Proprio come le offerte dedicate alla Settimana d'Oro, di cui vi abbiamo già segnalato i migliori sconti, anche questa promozione sarà disponibile fino all'11 maggio alle ore 00:59.

Avete dunque all'incirca due settimane di tempo per non lasciarvi scappare nessuna di queste grandi occasioni.

Tra i giochi in sconto presenti nella nostra selezione troverete anche il divertente Cult of the Lamb: se siete curiosi di scoprirne di più e siete iscritti a PlayStation Plus Premium, potete scaricare una speciale versione demo esclusiva.

Se siete invece iscritti a PS Plus Essential, vi ricordiamo che nelle scorse ore sono stati ufficialmente svelati i nuovi giochi gratis per il mese di maggio.