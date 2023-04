PlayStation Store, al via gli sconti fino all'85% per la Settimana d'Oro: ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente disponibili su PlayStation Store i nuovi sconti dedicati alla Settimana d'Oro, con numerose offerte sui migliori giochi fino all'85%.

Ricordiamo che la Settimana d'Oro è un'iniziativa particolarmente sentita in Giappone, dato che racchiude alcune delle più importanti festività per il territorio, ma è anche un'ottima occasione per tutti gli utenti di risparmiare cifre importanti.

Pur iniziando ufficialmente dal 29 aprile, PlayStation Store ha deciso di inaugurare gli sconti della Golden Week in anticipo: gli sconti sono disponibili su tantissimi videogiochi PS5 e PS4 di stampo giapponese.

Ad esempio, una delle offerte più interessanti proposte da PlayStation Store riguarda la saga di Resident Evil: potete acquistare Village al 50% in meno (trovate la Gold Edition su Amazon) e recuperare la Raccoon City Edition con uno sconto del 75%, che include invece i remake del secondo e del terzo capitolo.

Se siete grandi appassionati di picchiaduro, grazie a PlayStation Store potrete anche acquistare la Definitive Edition di Tekken 7 a un imperdibile 84% di sconto, o recuperare One Piece Pirate Warriors 4 all'85% in meno per i fan della saga.

Queste naturalmente sono solo alcune delle numerose produzioni disponibili in sconto: vi consigliamo di consultarle tutte al seguente indirizzo. Di seguito, invece, vi proporremo i migliori titoli in offerta selezionati dalla nostra redazione:

PlayStation Store: migliori giochi in offerta per la Settimana d'Oro

Bloodborne: Game of the Year Edition a 17,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 50%

a 17,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 50% Devil May Cry HD Collection a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% Dragon Ball Z Kakarot a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,99€ (anziché 24,99€) - Sconto dell'80%

a 4,99€ (anziché 24,99€) - Sconto dell'80% Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta a 25,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 35%

a 25,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 35% Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50% Monster Hunter Rise a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% NieR Automata: Game of the YoRHa Edition a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% One Piece: Pirate Warriors 4 a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85% Persona 5 Royal a 38,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 35%

a 38,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 35% Raccoon City Edition (Resident Evil 2+3) a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Shadow of the Colossus a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Street Fighter 30th Anniversary Collection a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% Tekken 7 Definitive Edition a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84%

Tutte le offerte dedicate alla Settimana d'Oro termineranno l'11 maggio alle ore 00.59: significa che avrete due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che stanno per terminare ufficialmente i Saldi di Primavera: abbiamo riepilogato anche i migliori giochi a meno di 10 euro, per aiutarvi nelle vostre scelte last-minute.

Restando in tema di novità, se siete iscritti a PlayStation Plus Premium vi segnaliamo una nuova interessante iniziativa: potete scaricare una versione di prova di una delle più intriganti produzioni del 2022.