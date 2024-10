Lies of P è in offerta su PlayStation Store, per pochi giorni

PlayStation Store ha rinnovato ancora una volta l'offerta della settimana, selezionando un altro prodotto molto interessante da acquistare in sconto per un periodo limitato.

Insieme alle nuovissime Offerte d'Autunno, il negozio digitale ha infatti riservato una sorpresa agli amanti dei soulslike, proponendo uno dei titoli più sorprendenti dello scorso anno a un prezzo speciale.

Ci riferiamo naturalmente a Lies of P, il soulslike che rielabora la fiaba di Pinocchio con toni cupi e sinistri, in cui dovremo affrontare battaglie contro burattini impazziti e minacce inaspettate, il tutto con uno stile artistico davvero affascinante (potete prenotare l'artbook ufficiale su Amazon).

Nel corso del gioco, Pinocchio imparerà a diventare un essere umano e conoscere le diverse emozioni, anche e soprattutto attraverso bugie: un soulslike che ha conquistato subito i suoi utenti, garantendo anche l'ufficializzazione di un sequel e di un DLC in arrivo.

L'offerta settimanale di PlayStation Store è riservata all'edizione Deluxe, che potrà essere vostra con il 40% di sconto: questo significa che avrete la possibilità di acquistarla a 41,99€.

In alternativa, se già possedete la versione base, potrete approfittare della stessa percentuale di sconto per effetuare l'upgrade all'edizione Deluxe, spendendo soltanto 6 euro in totale.

Ricordiamo che l'edizione Deluxe, oltre ovviamente a una copia del gioco su PS5 e PS4, include anche i seguenti contenuti cosmetici aggiuntivi:

Cappotto esclusivo del grande Venigni

Occhiali del grande Venigni

Maschera indossata da chi si prepara per il festival

Non è attualmente disponibile invece alcun tipo di promozione per l'edizione standard di Lies of P, ma grazie a questa offerta speciale la versione Deluxe è di fatto l'opzione più economica per l'acquisto, almeno per tutta la durata dell'offerta settimanale.

L'edizione Deluxe resterà in offerta su PlayStation Store solo fino a giovedì 17 ottobre, giornata in cui, con buona probabilità, verrà selezionata un'ulteriore promozione a tempo per una settimana.

Potete consultare tutti i dettagli dello sconto, oltre a poter effettuare eventualmente l'acquisto, alla seguente pagina ufficiale oppure direttamente sul PlayStation Store delle vostre console.