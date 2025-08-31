PlayStation Store ha riservato un'ultima sorpresa ai suoi utenti prima di concludere definitivamente il mese di agosto, proponendovi nuove speciali Offerte del Weekend valide solo per poche ore.

Con le nuove promozioni potrete approfittare di sconti fino al 90% su numerosi titoli (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon), ma a differenza delle consuete offerte settimanali avrete pochissimo tempo a disposizione per approfittarne: le offerte si concluderanno infatti martedì 2 settembre.

Come sempre abbiamo provato a selezionare per voi le migliori offerte del fine settimana su PlayStation Store, così da aiutarvi nei vostri prossimi potenziali acquisti:

PlayStation Store: migliori giochi del weekend in offerta

Anno 1800 Console Edition a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) A Plague Tale Bundle a 31,99€ (anziché 79,99€)

a 31,99€ (anziché 79,99€) Assassin's Creed Origins: Gold Edition a 9,99€ (anziché 99,99€)

a 9,99€ (anziché 99,99€) Atomic Heart: Gold Edition a 39,99€ (anziché 99,99€)

a 39,99€ (anziché 99,99€) Avatar: Frontiers of Pandora a 19,99€ (anziché 79,99€)

a 19,99€ (anziché 79,99€) Batman: Arkham Knight a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) BioShock Remastered a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Brothers: A Tale of Two Sons Remake a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Dead Space Digital Deluxe a 17,99€ (anziché 89,99€)

a 17,99€ (anziché 89,99€) Dragon Ball: Sparking! Zero a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 55,99€ (anziché 79,99€) Final Fantasy I-VI Bundle a 48,74€ (anziché 74,99€)

a 48,74€ (anziché 74,99€) Gotham Knights: Deluxe a 9,49€ (anziché 94,99€)

a 9,49€ (anziché 94,99€) Hazelight Bundle a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition a 16,99€ (anziché 84,99€)

a 16,99€ (anziché 84,99€) Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition a 58,49€ (anziché 89,99€)

a 58,49€ (anziché 89,99€) La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) LEGO Batman 3: Gotham e Oltre a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Mad Max a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Mafia II: Definitive Edition a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Metro Redux a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Mortal Kombat 1: Definitive Edition a 27,99€ (anziché 69,99€)

a 27,99€ (anziché 69,99€) Need for Speed Heat a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 19,99€ (anziché 99,99€)

a 19,99€ (anziché 99,99€) Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition a 29,99€ (anziché 99,99€)

a 29,99€ (anziché 99,99€) WWE 2K25 a 37,49€ (anziché 69,99€)

Vi ricordiamo che si tratta solo di una selezione parziale, motivo per il quale vi consigliamo caldamente di consultare l'elenco completo alla seguente pagina ufficiale.

E nel caso abbiate ancora fame di offerte, vi ricordo che sono ancora disponibili le ultime promozioni settimanali di PlayStation Store, particolarmente interessanti e con scadenze decisamente più generose.