Nonostante siano passati anni dalla sua uscita, Red Dead Redemption 2 continua a stupire grazie alla passione della community, che non smette di arricchire il capolavoro western di Rockstar Games con nuove mod.

L’ultima novità arrivata su Nexus Mods, potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo il gioco, visto che offre la possibilità per Arthur Morgan di mettersi a terra e strisciare.

Chi conosce bene le produzioni Rockstar sa che la software house ha sempre posto grande attenzione ai dettagli, offrendo mondi vivi e meccaniche profonde. Tuttavia, alcune funzionalità sono rimaste escluse: tra queste, la possibilità di sdraiarsi completamente a terra, nonostante sia comune in molti open world moderni.

Sia GTA che Red Dead consentono al massimo di accovacciarsi, senza però contemplare la posizione prona. Persino in Max Payne 3, l’unico titolo Rockstar ad avvicinarsi a questa dinamica, il personaggio rimane sostanzialmente fermo una volta a terra.

La mod Dive – Crawl N’ Gun, creata dal modder 14N001st, colma finalmente questa lacuna, offrendo ad Arthur non solo la possibilità di gettarsi a terra e strisciare, ma anche di sparare da quella posizione. Una novità che, oltre a un tocco di realismo, introduce numerosi vantaggi tattici.

Il pacchetto include infatti un sistema di furtività dedicato: da sdraiato si produce molto meno rumore, facilitando gli approcci stealth e permettendo di sorprendere i nemici. In aggiunta, la posizione prona fornisce una copertura migliore rispetto al semplice accovacciamento, rendendo gli scontri a fuoco più dinamici e strategici.

La mod è arricchita da animazioni e comportamenti inediti del personaggio, studiati con cura per integrarsi con lo stile del gioco e mantenere coerenza con l’atmosfera di Red Dead Redemption 2.

Dive – Crawl N’ Gun è già disponibile per il download su Nexus Mods e promette di offrire un nuovo livello di immersione e tattica a uno dei sandbox più amati di sempre.