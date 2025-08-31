I simulatori agricoli hanno sempre avuto una caratteristica in comune: sono esperienze rilassanti, capaci di cullare il giocatore con ritmi lenti e gratificanti, tra raccolti, aggiornamenti agli edifici e la gestione tranquilla della propria fattoria.

Un genere che da anni trova successo proprio nella sua natura “zen”. Ma cosa succede se a questa formula si unisce l’elemento horror? È esattamente la domanda a cui prova a rispondere Harvest Scream, nuovo progetto attualmente in arrivo su Steam, che ha già catturato l’attenzione grazie a una demo gratuita.

In Harvest Scream i giocatori vestono i panni di un giovane agricoltore deciso a costruirsi un futuro nella campagna. Tuttavia, la premessa idilliaca si incrina rapidamente: quello che sembra un normale gestionale agricolo è in realtà una simulazione forzata, orchestrata da oscure forze che controllano la vita del protagonista nel mondo reale. E questa simulazione non è affatto amichevole.

Oltre a coltivare e gestire la fattoria, infatti, i giocatori dovranno sopravvivere a terrificanti attacchi notturni di mostri, fronteggiare visitatori inquietanti, affrontare anomalie climatiche inspiegabili e persino compiere scelte narrative che influenzeranno l’andamento della partita. Gli sviluppatori hanno persino anticipato la presenza di una componente romantica, anche se i dettagli su come verrà integrata restano ancora avvolti nel mistero.

Al momento il gioco è etichettato come “coming soon” su Steam, senza una data di uscita precisa. In compenso, gli utenti possono già mettere le mani su una demo gratuita che offre circa 45 minuti di gameplay, abbastanza per assaporare l’insolito mix di generi.

Non tutte le funzionalità sono incluse (per esempio, manca ancora la pesca), ma l’esperienza riesce comunque a trasmettere la tensione e l’originalità del progetto.

Se siete curiosi di scoprire come si intrecciano l'agricoltura rilassata di Stardew Valley e gli incubi tipici della serie di Resident Evil, Harvest Scream è disponibile da subito per una prova gratuita su Steam.