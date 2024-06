PlayStation Store, la nuova offerta settimanale vi porta a Night City

Questa settimana PlayStation Store ha purtroppo deciso di non proporre nessuna ulteriore line-up di sconti, ma c'è comunque una sorpresa molto interessante per tutti gli utenti: una nuova offerta settimanale particolarmente imperdibile per i fan dei giochi di ruolo.

Il negozio digitale per le console PlayStation ha infatti deciso di selezionare Cyberpunk 2077 come gioco in sconto della settimana, insieme alla sua premiatissima espansione Phantom Liberty.

Il capolavoro di CD Projekt ha avuto un lancio difficile, com'è ormai noto, ma dopo gli ultimi aggiornamenti è riuscito ufficialmente a "redimersi" diventando un titolo che non dovrebbe mancare in nessuna collezione.

Grazie alla nuova offerta di PlayStation Store, Cyberpunk 2077 è disponibile con uno sconto del 40% a soli 29,99€, mentre l'espansione Phantom Liberty è acquistabile a 23,99€ con una riduzione di prezzo del 20%.

Sfortunatamente non c'è alcuna offerta dedicata per la Ultimate Edition, ma potete comunque costruirvela "da soli" acquistando gioco base ed espansione su PlayStation Store (oppure recuperandola in forte sconto su Amazon).

Come tutte le offerte settimanali di PlayStation Store, ricordiamo che potrete approfittare di questa occasione fino al prossimo giovedì, ovvero fino al 4 luglio: trovate tutti i dettagli della promozione al seguente indirizzo o sulla pagina ufficiale delle vostre console.

Se foste indecisi se procedere o meno con l'acquisto, vi ricordiamo che gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium avranno diritto a una prova gratuita delle prime 5 ore di gioco: in questo modo capirete subito se vi sentite davvero pronti per un'avventura a Night City.

Vi segnaleremo come sempre prontamente sulle nostre pagine eventuali ulteriori offerte interessanti di PlayStation Store che dovessero emergere nei prossimi giorni: nel frattempo, vi ricordiamo che sono ancora disponibili le imperdibili promozioni di metà anno.

Se aveste bisogno di ulteriore aiuto per scoprire i titoli in offerta, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi da recuperare a meno di 10 euro l'uno.