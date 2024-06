Offerte di metà anno PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 10 euro

Qualche giorno fa, PlayStation Store è stato invaso da una nuova ondata di sconti sui giochi in digitale, che prevede tagli di prezzo fino al 90% per oltre 2.400 videogame in catalogo, come vi abbiamo riferito in questa notizia.

Come facciamo abitualmente, ci siamo allora messi in cerca di quelle che sono le offerte che vi permettono di avere di più spendendo di meno, stilando una lista dei migliori giochi che potete comprare a meno di 10 euro grazie alle promozioni.

Di seguito, quindi, condividiamo con voi le nostre segnalazioni.

E ricordate che, se avete bisogno di acquistare credito da spendere su PlayStation Store, potete trovarlo su Instant Gaming.

Sconti di metà anno - PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 10 euro

The Witcher 3: Wild Hunt a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ The Forest a 6,79€ anziché 16,99€

Forest a 6,79€ anziché 16,99€ GTA Online a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Bloodborne a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Mortal Kombat 11 Ultimate a 8,99€ anziché 59,99€

a 8,99€ anziché 59,99€ God of War a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Assassin's Creed III Remastered a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Cities Skylines Remastered a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ anziché 39,99€

a 5,99€ anziché 39,99€ Assetto Corsa a 9,99€ anziché 29,99€

a 9,99€ anziché 29,99€ Borderlands: The Handsome Collection a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Mortal Kombat XL a 5,99€ anziché 49,99€

a 5,99€ anziché 49,99€ Little Nightmares Complete Edition a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ Sherlock Holmes: Chapter One a 8,99€ anziché 44,99€

a 8,99€ anziché 44,99€ The Evil Within 2 a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ The Escapists 2 a 5,49€ anziché 21,99€

a 5,49€ anziché 21,99€ The Ascent a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ The Sinking City a 7,49€ anziché 49,99€

a 7,49€ anziché 49,99€ BioShock Remastered a 7,99€ anziché 19,99€

Remastered a 7,99€ anziché 19,99€ Ghostrunner a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ Unpacking a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ 12 Minutes a 9,99€ anziché 24,99€

a 9,99€ anziché 24,99€ Prey Digital Deluxe a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Killzone: Shadow Fall a 9,99€ anziché 19,99€

Fall a 9,99€ anziché 19,99€ Spiritfarer: Edizione Farewell a 6,24€ anziché 24,99€

a 6,24€ anziché 24,99€ The Surge 2 a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ Wolfenstein Youngblood a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Trine 4 a 7,19€ anziché 29,99€

a 7,19€ anziché 29,99€ Rollerdrome a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Venba a 8,99€ anziché 14,99€

a 8,99€ anziché 14,99€ Surviving Mars a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ Kentucky Route Zero a 8,79€ anziché 21,99€

Le promozioni, vi ricordiamo, rimarranno attive fino al prossimo 4 luglio, quindi potete ancora considerare abbastanza con comodo cosa volete comprare.

Per la lista completa dei giochi in sconto, date un'occhiata a PlayStation Store.