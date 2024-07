PlayStation Store, i migliori Dragon Ball sono in offerta solo per questa settimana

Su PlayStation Store è disponibile una nuova offerta settimanale decisamente interessante: a differenza di quanto accade di solito, il negozio digitale per le console PlayStation ha infatti deciso di selezionare più di un gioco da offrire con sconti speciali.

La prima offerta settimanale di luglio è infatti dedicata interamente ai fan di Dragon Ball: sono stati appositamente selezionati i migliori videogiochi tratti dal manga e anime di successo, con offerte su giochi base, edizioni complete e DLC.

Una promozione decisamente interessante, soprattutto in vista del lancio tra pochi mesi dell'ambizioso Dragon Ball Sparking Zero (che potete prenotare su Amazon).

Se siete alla ricerca di un'esperienza altamente personalizzabile, potete puntare su Dragon Ball Xenoverse 2: l'edizione base è disponibile a soli 4,99€ con il 75% di sconto, mentre la Special Edition è disponibile a 24,99€ con una riduzione di prezzo del 50%.

Nel caso desideriate invece un picchiaduro competitivo con i vostri personaggi, la scelta è ovviamente Dragon Ball FighterZ: la versione standard ha attualmente un generosissimo sconto dell'86% e vi costerà 9,79€, mentre la Legendary Edition è acquistabile a 39,59€ con un'offerta del 67%.

Infine, se desiderate rivivere da vicino tutte le avventure di Goku, Dragon Ball Z Kakarot è disponibile a 13,99€ con uno sconto dell'80%, con la Legendary Edition disponibile invece a 35,99€ e una riduzione di prezzo del 70%.

Come accennavamo in apertura, l'offerta settimanale di PlayStation Store comprende anche alcuni DLC: si tratta del Season Pass 2 per Kakarot e dell'Extra Pass e Hero of Justice Pack Set per Xenoverse 2.

Avete tempo fino all'11 luglio per approfittare di tutte queste occasioni: potete consultare comodamente tutti i dettagli dirigendovi alla seguente pagina ufficiale.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che da questa settimana sono disponibili anche le nuove offerte sui "Titoli imperdibili": abbiamo segnalato per voi i migliori giochi in sconto.