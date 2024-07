PlayStation Store, nuovi sconti sui "Titoli imperdibili" fino al 95%: ecco i migliori

Sono partiti ufficialmente i primi sconti di luglio su PlayStation Store: si tratta di un ritorno delle Selezioni Essenziali, anche se per questa occasione sono stati rinominati come "Titoli Imperdibili".

Grazie alle nuove offerte del negozio digitale per le console PlayStation, potrete approfittare di generosi sconti fino al 95% su oltre 2400 giochi, tra i quali sono incluse anche alcune esclusive (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Per ovvi motivi non potremo segnalarvi tutte le offerte in questo articolo, ma per aiutarvi nella vostra scelta abbiamo deciso di segnalarvi i migliori sconti su PlayStation Store.

Titoli imperdibili su PlayStation Store: migliori giochi in offerta

Alan Wake Remastered a 10,19€ - Sconto del 66%

a 10,19€ - Sconto del 66% Assassin's Creed Unity a 8,99€ - Sconto del 70%

a 8,99€ - Sconto del 70% Atomic Heart a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Batman: Arkham Collection a 7,79€ - Sconto dell'87%

a 7,79€ - Sconto dell'87% Blasphemous a 6,24€ - Sconto del 75%

a 6,24€ - Sconto del 75% Crysis Remastered Trilogy a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Deathloop Deluxe Edition a 17,99€ - Sconto dell'80%

a 17,99€ - Sconto dell'80% Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Dragon's Dogma 2 a 52,49€ - Sconto del 30%

a 52,49€ - Sconto del 30% EA Sports FC 24 a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% F1 24 Champions Edition a 59,99€ - Sconto del 40%

a 59,99€ - Sconto del 40% Football Manager 24 Console a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Gran Turismo 7 25th Anniversary Edition a 64,99€ - Sconto del 35%

a 64,99€ - Sconto del 35% Horizon Call of the Mountain a 49,69€ - Sconto del 29%

a 49,69€ - Sconto del 29% Indika a 19,99€ - Sconto del 20%

a 19,99€ - Sconto del 20% Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% Lies of P Deluxe Edition a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% Monster Hunter World: Iceborne Master Edition a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Mortal Kombat 1 Premium Edition a 39,99€ - Sconto del 60%

a 39,99€ - Sconto del 60% Need for Speed Unbound Palace Edition a 17,99€ - Sconto dell'80%

a 17,99€ - Sconto dell'80% NieR Automata: Game of the YoRHa Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Persona 3 Reload a 48,99€ - Sconto del 30%

a 48,99€ - Sconto del 30% Resident Evil 7 + Village Gold a 29,59€ - Sconto del 63%

a 29,59€ - Sconto del 63% Returnal a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Sackboy: Una Grande Avventura Digital Deluxe a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ - Sconto del 67%

a 18,14€ - Sconto del 67% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 49,99€ - Sconto del 50%

a 49,99€ - Sconto del 50% System Shock a 27,99€ - Sconto del 30%

a 27,99€ - Sconto del 30% The Last of Us Parte 1 Digital Deluxe a 59,39€ - Sconto del 34%

a 59,39€ - Sconto del 34% XCOM 2 a 2,49€ - Sconto del 95%

Il nostro consiglio resta ovviamente di consultare la lista completa al seguente indirizzo: vi segnaliamo che avete tempo fino al 18 luglio per approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che tra pochissime ore termineranno ufficialmente le offerte di metà anno su PlayStation Store: abbiamo segnalato per voi anche i migliori giochi a meno di 10 euro, così da aiutarvi ad approfittarne finché siete ancora in tempo.