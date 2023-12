PlayStation starebbe bannando giocatori a caso (e nessuno sa perché)

Sembra che nelle ultime ore stia accadendo qualcosa di strano e preoccupante sul PlayStation Network, causando non pochi problemi e preoccupazioni per i giocatori.

Diversi utenti che hanno provato ad effettuare il login sulle proprie PS5 (la trovate su Amazon) e PS4 sono stati infatti accolti da un messaggio che non avrebbero mai voluto vedere, che li segnalava di essere stati bannati permanentemente dal servizio.

Come segnalato da Push Square, il messaggio in questione segnala soltanto che sarebbero stati violati i termini di servizio, senza però andare a spiegare cosa avrebbero fatto gli utenti in questione, che da parte loro giurano di non aver mai fatto nulla di male.

La problematica sembra essersi sparsa a macchia d'olio, dato che le segnalazioni in questione si sono moltiplicate su diversi social network e forum, senza che nessuno abbia davvero capito che cosa sia successo.

Qualche utente del forum NeoGAF sembra essere riuscito a entrare in contatto con il supporto PlayStation, ricevendo conferma che si tratterebbe di un bug dei server che dovrebbe essere risolto nelle prossime ore.

A quanto pare si tratterebbe di un bug "enorme" e potrebbe essere necessario dover ricorrere addirittura a dei backup interni: in ogni caso, Sony avrebbe già garantito che il problema sarebbe solo e soltanto loro, non degli utenti coinvolti.

Da parte nostra non possiamo che augurarci prima di tutto che voi non siate rimasti coinvolti in questi spiacevoli incidenti, e poi che PlayStation riesca effettivamente a capire cosa sia successo e risolvere il problema una volta per tutte.

Vi terremo aggiornati qualora dovessero arrivare comunicati ufficiali sull'argomento o ulteriori chiarimenti dalla casa di PlayStation.

Speriamo che almeno venga risolto tutto in tempo per il lancio dei nuovi giochi gratis su PlayStation Plus: tra poche ore potremo scaricare gli omaggi di dicembre.

Nelle scorse ore è comunque arrivata un'ulteriore brutta notizia: PlayStation sta cancellando dai cataloghi degli utenti tutte le serie TV di Discovery acquistate in precedenza.

Parlando invece di novità in casa Sony, a breve sarà disponibile PlayStation Access, un controller speciale pensato per garantire la massima accessibilità nei videogiochi: se siete curiosi di scoprirlo, ve lo mostriamo più da vicino nel nostro unboxing.