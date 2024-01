PlayStation sta rimborsando alcuni pre-order di The Last of Us Part 2 Remastered

L'operazione The Last of Us Part 2 Remastered sembra aver confuso molti giocatori: a differenza di quanto accaduto con le molteplici edizioni del primo titolo, in questo caso PlayStation e Naughty Dog hanno voluto rilasciare una semplice versione migliorata del secondo capitolo appositamente per PS5, ma che fondamentalmente resta lo stesso gioco.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, a parte un'interessante modalità roguelite non sono emerse novità particolarmente degne di nota, rendendo il tutto una vera e propria "Director's Cut" più che un'edizione rimasterizzata.

Resta comunque indubbiamente un'eccellente produzione, soprattutto per chi non ha ancora avuto modo di giocare una delle più belle esclusive PlayStation della scorsa generazione (lo trovate su Amazon), ma che proprio in virtù delle sue poche novità viene proposta a un prezzo speciale per chi già lo possiede.

Naughty Dog e PlayStation Store offrono infatti un upgrade di soli 10 euro per chiunque abbia già acquistato il gioco base: tuttavia, sembra che molti utenti non abbiano ben compreso questa offerta, scegliendo di prenotare il gioco a prezzo pieno.

In occasione dell'uscita ufficiale del gioco, PlayStation ha dunque mandato molteplici messaggi agli utenti interessati, spiegando di aver rimborsato interamente i loro pre-order perché avevano diritto all'upgrade più economico.

Nel messaggio viene anche specificato che gli utenti coinvolti avranno comunque accesso a tutti i bonus pre-order, anche se tecnicamente parlando non si tratterebbe più di una prenotazione: si tratta infatti di un "gesto in buona fede" per permettere ai fan di non spendere più del dovuto.

Gli utenti che hanno ricevuto i messaggi hanno sottolineato di non aver avviato alcuna richiesta di rimborso di loro spontanea volontà e che si è tratta di un'iniziativa avviata dalla stessa Sony: un gesto che senza dubbio sarà apprezzato da molti fan.

Se anche voi avevate commesso questo "errore", potreste voler dare un'occhiata ai vostri messaggi privati su PS5: potrebbe esservi arrivato questo rimborso speciale.

Ricordiamo che The Last of Us Part 2 Remastered è attualmente il miglior gioco del 2024 secondo Metacritic: le sue valutazioni hanno superato anche l'ottimo Prince of Persia The Lost Crown.