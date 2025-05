PlayStation sarebbe al lavoro sul nuovo State of Play estivo

Alla fine gli appassionati di PlayStation potrebbero non essere costretti a rimanere a bocca asciutta durante l'estate: Sony sarebbe infatti al lavoro su un consueto nuovo evento estivo, ma che salvo sorprese non dovrebbe trattarsi di uno Showcase.

Come vi avevamo già segnalato sulle nostre pagine, sembra infatti che il prossimo PlayStation Showcase sia abbastanza distante, con un nuovo evento previsto soltanto nel corso di settembre.

Ma secondo il reporter e insider Jeff Grubb sarebbe comunque in arrivo un evento estivo, solo più ridimensionato e con meno annunci: l'ipotesi è che si tratti dunque di uno State of Play (via DualShockers).

Durante una puntata del suo podcast Game Mess Mornings, Jeff Grubb ha infatti confermato di aver sentito di un evento PlayStation previsto a giugno, pur non essendo sicuro del suo nome preciso:

«Qualcuno di affidabile ha commentato su ResetEra — NateDrake — e dice di non aver avuto notizie di un evento a maggio di Sony per quest'anno. Neanch'io ho sentito nulla, ma questo è perché succederà qualcosa a giugno — è una cosa di giugno. Faranno qualcosa a giugno. Sarà un grande Showcase? Non credo. Già un paio di mesi fa vi avevo detto di aver sentito che ne stavano discutendo — facendo avanti e indietro tra Showcase e State of Play. Mi sembra che abbiano deciso di fare uno State of Play — cosa di cui non sono sicurissimo al 100% — ma probabilmente lo sarà. Ma ho saputo che si farà a giugno».

Jeff Grubb si dice dunque sicurissimo del fatto che il prossimo mese vedremo a tutti gli effetti un evento Sony, probabilmente uno State of Play ma che alla fine potrebbe rivelarsi qualcosa di più importante, se arriverà una decisione dell'ultimo minuto.

Probabilmente non dovrebbero essere previsti reveal di spessore per le console PlayStation (trovate PS5 Pro scontata su Amazon), ma restiamo in attesa di eventuali conferme.

Sebbene Jeff Grubb si sia rivelato spesso affidabile per gli annunci di nuovi eventi, ovviamente devo ricordarvi che al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di PlayStation: prendete il tutto con le dovute precauzioni e continuate a seguirci per ulteriori novità al riguardo.