E il PlayStation Showcase estivo? Arriva una brutta notizia

In un periodo dell’anno solitamente dominato da eventi videoludici e annunci roboanti, arriva una notizia che spiazza i fan: PlayStation non terrà alcuno showcase durante l’estate 2025.

Secondo un’indiscrezione affidabile pubblicata su ResetEra dall’insider John Harker, il colosso giapponese ha fissato il prossimo grande evento per settembre, segnando così il primo vero showcase PlayStation da oltre due anni, dopo quello del maggio 2023.

L’assenza di PlayStation nei mesi estivi — quelli storicamente più ricchi di reveal e novità, da E3 a Summer Game Fest — sta facendo molto discutere la community.

Ma dietro questa decisione potrebbe nascondersi una strategia ben precisa: i team interni stanno lavorando a progetti di grande portata e vogliono prendersi tutto il tempo necessario per presentarli al massimo delle loro potenzialità.

Le aspettative sono altissime. In molti sperano in un nuovo capitolo di God of War (il precedente lo trovate su Amazon), di cui si vocifera da tempo.

Naughty Dog potrebbe finalmente svelare qualcosa di concreto sui suoi progetti post-The Last of Us, incluso Intergalactic.

Tra le speculazioni più intriganti c’è anche un possibile ritorno dell’Uomo Pipistrello con un misterioso titolo su Batman Beyond, che potrebbe far parte della lineup se PlayStation rafforzerà la sua collaborazione con publisher di terze parti.

Francamente, credo che sia una mossa rischiosa ma potenzialmente molto furba. In un mondo dove spesso si annunciano giochi troppo presto per poi farli uscire anni dopo (o peggio, mezzi rotti), PlayStation potrebbe voler tornare a un approccio più “vecchia scuola”: mostrare solo quando si è pronti.

E se davvero stanno cucinando qualcosa di grosso, settembre potrebbe diventare il nuovo mese chiave per i gamer. L’importante sarà non deludere le aspettative, perché dopo due anni di silenzio, la community non farà sconti.

