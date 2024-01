Bungie perde pezzi, addio al game director di Destiny 2

Bungie non sta esattamente vivendo il suo momento migliore, e ora l'addio del game director di Destiny 2 è un altro peso che l'azienda deve sopportare.

Dopo il taglio della forza lavoro dello scorso anno, infatti, all'interno dell'azienda è iniziata a serpeggiare una certa preoccupazione. Non solo per l'esito di Destiny 2, che i fan hanno già dato per morto, ma in misura più importante per quanto riguarda lo stato di salute di Bungie.

L'azienda non sta affatto bene anche dal punto di vista finanziario, tanto che da alcune indiscrezioni Sony sarebbe pronta al takeover di Bungie, prendendone definitivamente il controllo dal punto di vista aziendale.

Di certo l'addio del game director storico non giova alla salute generale, come riporta VGC.

Joe Blackburn ha dichiarato che lascerà la compagnia a febbraio quando eseguirà il suo "playtest end-to-end" sulla prossima espansione di Destiny 2, The Final Shape.

Il playtest è un momento in cui Bungie si impegnerà per molti giorni consecutivi a mettere alla prova i contenuti della nuova espansione, un momento cruciale che segnerà la fine dell'esperienza di Blackburn. Il quale descrive anche cosa ci si può aspettare dall'espansione:

«Avvicinandomi a questo traguardo, ho potuto giocare centinaia di ore a The Final Shape, e ciò che i talenti di prima classe qui in Bungie hanno creato è rapidamente diventato una delle cose su cui sono più orgoglioso di aver lavorato durante la mia carriera.»

Parole altisnonanti che rincuorano sicuramente i futuri ex-colleghi, ma che non lasciano ben sperare per il futuro di Bungie.

Blackburn sarà sostituito da Tyson Green, che si è unito a Bungie come progettista di livelli per Myth II del 1999, e ha continuato a lavorare come progettista per la maggior parte dei giochi successivi di Bungie, con ruoli chiave tra cui responsabile del design multiplayer su Halo 3 e responsabile del design di Destiny e Destiny 2.

«Se segui Bungie da molto tempo, hai sentito il suo nome», ha detto Blackburn passando il testimone al suo collega.

La speranza è che l'ultima espansione, The Final Shape, possa ridare nuova linfa vitale a Destiny 2 che non può di certo affidarsi unicamente ai crossover, pur importanti che siano come quello più recente legato a Mass Effect.

