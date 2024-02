Sony soffrirebbe per i deludenti risultati finanziari di PS5

Un nuovo rapporto calcola che il valore di Sony sia sceso di circa 10 miliardi di dollari la scorsa settimana, a seguito della revisione delle previsioni di vendita di PS5.

Se in precedenza Sony sperava di raggiungere la cifra record di 25 milioni di console PlayStation (che trovate su Amazon) durante l'anno fiscale in corso, che si concluderà a marzo, la settimana scorsa ha dichiarato, in occasione degli ultimi risultati trimestrali, che ora prevede di mancare l'obiettivo di quattro milioni di unità.

Advertisement

In seguito al rapporto sugli utili, le azioni Sony sono scese dell'8,4% e hanno chiuso in ribasso del 6,5%, in parte a causa della revisione delle previsioni di vendita dell'hardware PS5, ma anche a causa del calo del margine operativo nel settore dei giochi di Sony, sceso al 6% (rispetto al 9% del trimestre di dicembre 2022 e al 12-13% degli anni precedenti).

Un nuovo rapporto della CNBC (via VGC), in cui l'emittente ha fatto un calcolo utilizzando i dati di FactSet, suggerisce che il calo del prezzo delle azioni ha portato a cancellare circa 10 miliardi di dollari di valore dalle azioni di Sony dopo il taglio delle previsioni.

Atul Goyal, analista di Jefferies, ha dichiarato che le nuove previsioni sulle spedizioni non erano così deludenti come il basso livello del margine operativo.

Goyal ha spiegato che i margini operativi della divisione giochi di Sony sono stati del 12-13% per quattro anni e che il margine attuale del 6% è «estremamente deludente» e «quasi vicino ai minimi del decennio».

Goyal ha anche affermato che i margini di Sony avrebbero dovuto aumentare durante questo periodo invece di diminuire, dato che ci sono «diversi fattori di coda che avrebbero dovuto far salire i margini verso il 20%», come l'aumento delle vendite di giochi digitali e il servizio PS Plus di Sony, che ha un margine di circa il 50%.

"I ricavi delle vendite digitali, dei contenuti aggiuntivi e dei download digitali sono ai massimi storici", ha detto Goyal, "eppure i margini sono ai minimi da dieci anni. Questo non è accettabile".

Durante l'ultima conferenza stampa sugli utili finanziari della scorsa settimana, Sony ha dichiarato di aspettarsi un graduale declino delle vendite dell'hardware PlayStation 5 durante il prossimo anno fiscale (da aprile 2024 a marzo 2025) e ha confermato di non avere in programma l'uscita di importanti titoli di franchise esistenti durante questo periodo di 12 mesi.

In una sessione di domande e risposte dopo l'annuncio dei guadagni, il presidente di Sony e presidente di PlayStation, Hiroki Totoki, ha dichiarato che vuole che l'azienda sia "aggressiva" quando si tratta di migliorare i margini di profitto della divisione giochi, cosa che, a suo dire, può essere in parte raggiunta con una maggiore attenzione nel portare i giochi first-party su PC.