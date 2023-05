PlayStation Q, dopo lo Showcase spunta una data di uscita

PlayStation Q è ufficialmente il nuovo hardware che farà compagnia alla nuova generazione di Sony e, per chi fosse interessato, ora spunta la prima data di uscita.

L'hardware andrà ad ampliare l'offerta di PlayStation 5 nei prossimi mesi.

L'annuncio è arrivato durante l'ultimo PlayStation Showcase, dopo una serie di rumor andati avanti per molto tempo, e che hanno confermato l'entità del progetto.

Con un tempismo abbastanza singolare, perché un altro controller dedicato allo streaming è stato reso disponibile di recente, sempre per console PlayStation (e non solo).

Durante l'ultimo evento è stato reso noto che PlayStation Q punta ad una uscita prevista prima della fine del 2023, ma ovviamente emergono le prime voci di corridoio.

Come riporta Gamespot, infatti, il nuovo hardware dell'azienda nipponica potrebbe essere lanciato nella seconda metà di novembre.

Considerato il periodo, perfetto per il traino delle feste natalizie in arrivo, non è affatto una release improbabile per un hardware del genere.

Per rinfrescarvi la memoria, PlayStation Q è un dispositivo pensato per il gioco remoto su Wi-Fi da PS5, avrà 8" di display e per il futuro ci saranno più dettagli.

