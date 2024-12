PlayStation potrebbe presentare qualche novità al CES

Il 2025 potrebbe iniziare con grandi rivelazioni per i fan di PlayStation, grazie alla partecipazione di Sony al Consumer Electronics Show (CES), previsto per il 6 gennaio.

Come ogni anno, l'evento sarà trasmesso in streaming e offrirà uno sguardo sulle future iniziative del gigante tecnologico, come riportato anche da ComicBook.

Sony ha confermato che la sua presentazione si terrà lunedì 6 gennaio alle 20 ora locale. Anche se i dettagli su ciò che sarà mostrato sono ancora avvolti nel mistero, è quasi certo che PlayStation avrà un ruolo nel programma.

Tuttavia, è bene moderare l'entusiasmo. Negli ultimi anni, Sony ha utilizzato il CES per parlare di progetti collaterali legati al marchio PlayStation, come adattamenti cinematografici e televisivi di franchise iconici.

Potremmo quindi aspettarci aggiornamenti su The Last of Us Stagione 2 (la prima la trovate su Amazon) sul film di Until Dawn e su Twisted Metal Stagione 2.

Pare quindi meno probabile che il CES 2025 includa annunci di nuovi giochi o hardware.

Anche se il CES non dovesse quindi soddisfare le aspettative dei giocatori, i fan di PlayStation potrebbero non dover aspettare molto per novità più sostanziose.

Ricordo infatti che Sony tiene tradizionalmente una presentazione State of Play a febbraio, dove vengono annunciati nuovi titoli e aggiornamenti sul roadmap annuale.

Indipendentemente dall'importanza degli annunci, la partecipazione di Sony a un evento così prestigioso testimonia il suo impegno nel mantenere PlayStation al centro della scena tecnologica e mediatica.

Con il 2025 che segnerà un punto cruciale per una PS5 nella sua fase di "maturità", ci si aspetta che Sony presenti progetti ambiziosi nei primi mesi del prossimo anno.

Il CES 2025 potrebbe quindi rappresentare solo l'inizio di un anno interessante per PlayStation, visto se il vero "piatto forte" per i giocatori potrebbe arrivare poco dopo.

Parlando ancora dell'anno che sta per chiudersi, come sono andati i videogiochi nel 2024? Vediamo la classifica dei migliori per media voto, secondo le statistiche di Metacritic.