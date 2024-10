PS5, Hub di benvenuto disponibile anche in Italia

Sony sta espandendo la disponibilità del nuovo Hub di benvenuto nell'interfaccia utente di PlayStation 5 anche in Europa, dopo il lancio iniziale negli Stati Uniti.

Diverse segnalazioni su Reddit e ResetEra (via Push Square) confermano l'arrivo della funzionalità in alcuni paesi europei nelle ultime ore.

L'aggiornamento di settembre aveva del resto già presentato la novità in questione, la quale non era però stata resa disponibile per l'utenza europea (e quindi italiana).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Per chi non lo sapesse, l'Hub di benvenuto è un nuovo spazio personale con widget e sfondi personalizzabili nella schermata principale di PS5.

L’Hub di benvenuto è una versione rivisitata della scheda Esplora, che in precedenza era disponibile solo negli Stati Uniti.

Il tab "Welcome" rappresenta un'importante aggiunta all'interfaccia della PS5, introducendo una schermata iniziale personalizzabile con widget informativi.

Gli utenti possono visualizzare rapidamente informazioni su download, upload, trofei, amici online, batteria del controller e altro ancora.

L'implementazione sta avvenendo in modo graduale, con Sony che ha pianificato un rilascio a fasi nell'arco di diverse settimane. Al momento la funzionalità non risulta ancora disponibile in tutti i paesi europei, come ad esempio il Regno Unito.

L'arrivo del tab "Welcome" in Europa segna un passo importante nell'evoluzione dell'interfaccia della PS5, offrendo agli utenti maggiore flessibilità e informazioni a colpo d'occhio.

La nuova funzionalità migliora l'esperienza d'uso della console, permettendo una personalizzazione più spinta della schermata principale.

Sony non ha ancora comunicato ufficialmente una data precisa per il completamento del rollout a livello globale.

Gli utenti PS5 in Europa possono quindi aspettarsi di vedere apparire il nuovo tab "Welcome" sulla propria console nelle prossime ore, a seconda del paese di residenza (in Italia risulterebbe in ogni caso già disponibile).

