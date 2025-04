PlayStation Portal sempre più vicina a essere una vera console portatile

Sony ha implementato una significativa novità nel sistema operativo di PlayStation Portal, facendo un altro passo verso la possibile trasformazione del dispositivo in un handheld completamente autonomo.

L'aggiornamento firmware 5.0.0, rilasciato senza particolare clamore, introduce una funzionalità che potrebbe cambiare radicalmente l'esperienza d'uso dell'accessorio (che trovate su Amazon).

Gli utenti possono ora ripristinare le licenze direttamente dal dispositivo attraverso l'opzione "Risoluzione problemi" nel menu rapido, eliminando la necessità di utilizzare una PS5 per questa operazione.

Questa modifica apparentemente minore rappresenta un cambiamento sostanziale nella filosofia di utilizzo di PS Portal, che progressivamente si sta emancipando dalla console principale.

Infatti, nonostante Sony abbia commercializzato inizialmente il dispositivo come un semplice accessorio per lo streaming remoto di PS5, le recenti evoluzioni suggeriscono una direzione ben diversa per il futuro di questa periferica.

Le implicazioni di questa nuova funzionalità sono potenzialmente ampie, sebbene Sony non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo. L'opzione di ripristino licenze potrebbe non limitarsi alla semplice validazione degli abbonamenti PS Plus Premium o dei contenuti aggiuntivi, ma rappresentare il fondamento tecnico per un'esperienza completamente indipendente.

Per gli abbonati a PS Plus, questa evoluzione ha già portato benefici tangibili: è infatti disponibile una vasta libreria di giochi che possono essere fruiti in streaming direttamente sull'handheld. Solo il mese scorso, quasi l'intera lineup di marzo del PS Plus poteva essere giocata sul Portal senza nemmeno accendere la PS5, segnalando una chiara direzione di sviluppo.

L'introduzione silenziosa di questa funzionalità suggerisce che Sony potrebbe essere ancora nella fase esplorativa di questa evoluzione, valutando le reazioni degli utenti e l'efficacia tecnica delle soluzioni implementate prima di impegnarsi pubblicamente in una direzione specifica per il futuro del dispositivo.

Nell'attesa di scoprirlo, vi state chiedendo come funziona PlayStation Portal? Cosa ci si può fare e cosa no? Ci pensiamo noi a orientarvi prima di subito.