PlayStation Portal si aggiorna di nuovo: ecco cosa cambia

PlayStation Portal si aggiorna con nuove funzionalità pensate per migliorare l'esperienza di gioco in streaming.

Lanciata inizialmente come semplice dispositivo di remote play collegato a PS5 (che trovate su Amazon), Portal ha visto una graduale espansione delle sue capacità, culminata con l'introduzione del Cloud Game Streaming Beta per gli abbonati PlayStation Plus Premium.

L'aggiornamento software rilasciato oggi rappresenta un significativo passo avanti per questo dispositivo che, pur rimanendo ancorato all'ecosistema PlayStation, sta guadagnando sempre maggiore autonomia funzionale.

Il nuovo aggiornamento risponde a diverse esigenze segnalate dalla community. La prima novità riguarda la possibilità di ordinare i giochi nel catalogo Cloud Streaming Beta secondo diversi criteri. Una nuova icona nell'angolo superiore sinistro permetterà agli utenti di organizzare i titoli per nome, data di rilascio o per recente aggiunta al servizio PlayStation Plus, facilitando notevolmente la navigazione nell'offerta disponibile.

Ma la funzionalità più attesa è probabilmente la cattura del gameplay. Durante le sessioni di gioco in streaming sarà finalmente possibile utilizzare il pulsante Create di PS Portal, consentendo agli utenti di immortalare i momenti più significativi delle proprie partite.

Premendolo una volta si accederà al menu di creazione, tenendolo premuto si catturerà uno screenshot, mentre una doppia pressione avvierà o terminerà la registrazione di un video.

Tutti i contenuti catturati verranno automaticamente caricati sul cloud e resi disponibili per 14 giorni attraverso l'app PlayStation, nella sezione Library > Captures, creando così continuità tra l'esperienza di gioco su Portal e l'ecosistema PlayStation più ampio.

L'aggiornamento introduce anche un sistema di coda che consente di attendere il proprio turno quando i server di streaming sono saturi. Gli utenti visualizzeranno il tempo stimato di attesa e la sessione di gioco inizierà automaticamente non appena diventerà disponibile un posto.

Particolarmente utile è anche l'introduzione della pausa automatica durante le sessioni di gioco in cloud. È importante notare che questa funzione non sarà supportata in alcuni contesti, come durante le sessioni multigiocatore online.

Per evitare disconnessioni indesiderate, il sistema mostrerà ora una notifica di inattività quando la sessione di streaming sta per chiudersi dopo oltre 10 minuti senza input da parte dell'utente.

