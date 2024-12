Sony è fiera di PlayStation Portal: «Esploriamo sempre nuove opzioni»

L'anno di PlayStation è stato decisamente turbolento, ma PlayStation Portal e Astro Bot sono due cose di cui l'azienda è estremamente fiera.

In una recente intervista con BBC, Hermen Hulst e il suo co-CEO Hideaki Nishino di PlayStation hanno parlato della situazione dell'azienda mentre Sony celebra il 30esimo anniversario del lancio della prima console.

In particolare Hulst si dice entusiasta dell'accoglienza ricevuta da Astro Bot, esclusiva PS5 (la trovate su Amazon) che è anche diventato uno dei migliori videogiochi dell'anno stando alle valutazioni più recenti di alcune premiazioni.

Il successo del platform arriva insieme a quello di PlayStation Portal che, nonostante le sfide e la diffidenza iniziale, si è rivelato essere un hardware in grado di dire la sua. Hideaki Nishino ha approfondito il ruolo di PlayStation Portal, definendolo «un enorme successo».

«Abbiamo recentemente annunciato un programma beta per il Cloud streaming direttamente sul dispositivo», ha rivelato Nishino. Un update che permetterà di giocare in streaming senza la necessità di possedere una PS5, ampliando le possibilità per i giocatori di accedere al catalogo PlayStation ovunque si trovino.

Nishino ha sottolineato che Sony è costantemente impegnata nell’esplorare nuove modalità per offrire esperienze di gioco sempre più versatili e accessibili. Questo potrebbe essere un segnale che la compagnia non esclude di espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato del gaming portatile, tenendo conto dell'evoluzione delle abitudini dei giocatori.

PlayStation Portal sta anche per ricevere una nuova colorazione per essere ancora più presente sul mercato, e il suo successo potrebbe aver portato Sony a lanciare nuovamente una vera console portatile in futuro.

Ed è interessante leggere un'intervista come questa anche guardando al passato. In occasione del 30esimo anniversario di PlayStation stanno uscendo molte interviste e curiosità sulla storia della console, tra cui il fatto che Sony non credeva che potesse avere successo: qui trovate il resoconto dell'intervista.