PlayStation Portal aumenta le ore di gioco degli utenti su PS5, secondo Sony

PlayStation Portal è sicuramente uno dei successi più inaspettati in casa Sony: il dispositivo pensato per il remote play di PS5 — e che è già diventato compatibile anche per alcuni giochi in streaming — ha soddisfatto il desiderio di chi desiderava portare con sé in portabilità il proprio catalogo.

Il dispositivo ha anche superato notevolmente le aspettative di Sony, che a fine 2024 ha anche condiviso alcuni dettagli interessanti sull'utilizzo di questo popolarissimo accessorio.

In un'intervista rilasciata a Game File, Hiromi Wakai, vice presidente del product placement di Sony Interactive, sottolinea un dato curioso sulle maggiori ore di utilizzo di PlayStation Portal: pare infatti che l'ora di punta siano le 9 di sera.

Un dato che suggerisce come il giocatore medio di Portal decida di accendere prima PS5 per giocare normalmente, per poi spostarsi in un'altra zona oppure continuare a giocare mentre la TV viene occupata per fare altro, magari stando insieme alla famiglia.

Una teoria che sembrerebbe confermata anche da un'altra curiosità interessante: secondo quanto svelato infatti da Sony, pare che chi possieda PlayStation Portal passi molto più tempo a giocare con PS5 rispetto a chi ha acquistato solo la regolare console (che trovate scontata su Amazon).

«Ovviamente è probabile che gli utenti che acquistano PS Portal siano più naturalmente coinvolti, tuttavia i nostri dati dimostrano che i proprietari di PS Portal tendono a giocare molto più a lungo rispetto a chi non la possiede».

Un ragionamento che effettivamente ha senso: chi ha scelto di acquistare PlayStation Portal lo ha fatto, con buona probabilità, perché aveva bisogno di un dispositivo in grado di permettere di continuare a giocare su PS5 anche stando lontani dalla stanza principale.

Di conseguenza, considerando anche che c'è anche un esborso economico non indifferente da fare per chi è interessato, non dovrebbe sorprendere più di tanto che chi acquista PS Portal tende a essere più coinvolto di chi preferisce usare PS5 più saltuariamente.

Resta tuttavia un dato molto interessante che dimostra come la strategia di Sony sia stata un successo, dato che dispositivi come PlayStation Portal servono a mantenere sempre più attivi i suoi utenti fedeli.

Recentemente anche i CEO di Sony avevano commentato l'incredibile successo di PS Portal, sottolineando di essere sempre aperti ad esplorare nuove opzioni per il futuro.