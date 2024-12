PlayStation Portal si aggiorna a sorpresa: ecco cosa cambia

Sony ha appena rilasciato a sorpresa l'aggiornamento software 4.0.1 per PlayStation Portal, concentrandosi su miglioramenti di stabilità e prestazioni.

La piattaforma in questione, che potete trovare scontata su Amazon, sembra infatti non smetterla con gli update.

Proprio di recente un nuovo aggiornamento per PlayStation Portal ha del resto introdotto il supporto ai giochi in cloud per gli utenti iscritti a PS Plus Premium, senza l'obbligo di PS5.

Sebbene le note ufficiali siano piuttosto generiche, per l'ultimo aggiornamento i giocatori hanno già segnalato alcuni cambiamenti interessanti, soprattutto per quanto riguarda il cloud streaming (via PSLS).

Le note di rilascio condivise da Sony includono:

Miglioramento delle prestazioni e della stabilità del software.

Miglioramento dei messaggi e dell’usabilità in alcune schermate.

Gli utenti su Reddit e altre piattaforme hanno notato cambiamenti più tangibili:

Utilizzo del tasto PS: ora è possibile accedere al menu premendo il tasto PS sulla console, senza dover utilizzare il gesto di scorrimento. Tuttavia, sembra che questa funzionalità sia limitata al cloud streaming.

Home Button: è ora possibile uscire dal cloud streaming direttamente premendo il pulsante Home.

L’aggiornamento ha anche risolto problemi specifici riscontrati durante lo streaming di giochi come Watch Dogs: Legion e Final Fantasy VII Remake.

Alcuni utenti, che in precedenza non riuscivano ad avviare questi titoli, ora possono giocare senza problemi.

Il cloud streaming diretto del PS Portal, attualmente in fase beta, continua a ricevere feedback positivi.

Questa funzionalità consente di giocare in streaming senza passare attraverso PS5, un'opzione apprezzata per la sua fluidità e praticità.

Con aggiornamenti come questo, Sony sembra voler perfezionare PS Portal, rendendolo un dispositivo sempre più utile per i giocatori in movimento.

Questo, senza contare che voci autorevoli ma non ancora confermate parlano anche di lavori in corso su una nuova console portatile sulla falsariga di PSP e PS Vita, che male non sarebbe.