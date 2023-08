PlayStation Portal dovrebbe funzionare anche fuori casa, per IGN e CNET

È di poche ore fa l'annuncio di Sony di PlayStation Portal (prima conosciuta come Project Q), la piattaforma handheld pensata per il gioco remoto da PS5, che alcune testate americane come CNET e IGN USA hanno già avuto modo di provare da vicino, fornendo le primissime impressioni.

Sfogliando i loro articoli, possiamo apprendere numerosi dettagli sulle caratteristiche di questa handheld che, ricordiamo, arriverà entro la fine dell'anno al prezzo di 219,99 euro per il mercato nostrano.

Il redattore di IGN, ad esempio, sottolinea come il feeling sia lo stesso di un DualSense full-size, con quindi le dimensioni del controller che sono effettivamente quelle standard. Anche le sensazioni dei grilletti adattivi e del feedback aptico sono le stesse: testando Astro's Playroom, il redattore afferma di aver trovato esattamente le stesse risposte che ha avuto quando ha giocato direttamente su PS5.

Anche in un titolo come Horizon: Forbidden West, ad esempio, il tendere l'arco sfruttava i grilletti adattivi proprio come sul controller standard.

«Oltre a tutti gli input abituali di DualSense» aggiunge IGN, che cita anche che il touchpad è sostituito dal touchscreen, «abbiamo una porta USB-C per la ricarica, un jack da 3,5mm per le cuffie cablate e due piccoli speaker se non vuoi utilizzare gli auricolari».

In merito, invece, alla resa del display, IGN si dice positivamente impressionata dagli 8" del LCD, anche se non ha avuto informazioni da Sony in merito alle sue specifiche (HDR, luminosità, spettro dei colori e via dicendo).

L'accesso a PS5 è completo: si accede alla sua dashboard, si sceglie cosa giocare, si avvia il titolo, si naviga in tutti i menù. Ovviamente è necessario possedere una PS5 per usare Portal, poiché il suo display mostra quello che sta elaborando la PS5 a cui è associato.

Proprio qui entra in gioco un fattore interessante che abbiamo trovato citato anche da CNET – ossia, il fatto che Portal sarebbe utilizzabile anche fuori casa. Normalmente, i dispositivi per il gioco remoto hanno bisogno di connettersi alla stessa linea Wi-Fi della console da cui devono ricevere il segnale. Entrambi i siti, però, affermano che nel caso di Portal basta che sia connessa a internet, e che lo sia anche PS5: in questo caso, si potrebbe usare anche fuori casa, a patto di avere una connessione abbastanza potente da reggere le sue performance senza latenza.

Nelle parole di IGN USA, in merito:

«Non devi necessariamente essere nella stessa stanza, e nemmeno nello stesso network locale di PS5, per poter streammare i tuoi giochi. L'esperienza sarà ideale soprattutto quando sei a casa ma, fintanto che la connessione che hai a casa [dove è la PS5, ndr] e quella del luogo dove stai giocando sono potenti, allora funzionerà. Certo, la latenza diventerà un fattore molto più importante, in queste condizioni».

Anche CNET, in merito, sottolinea:

«PlayStation Portal lavora streammando i videogiochi dalla console PS5 attraverso il Wi-Fi o un'altra connessione, anche da fuori casa. L'idea, secondo Sony, è quella di mettere 'il più di PS5 nelle tue mani quando non sei sul divano'».

L'annuncio ufficiale su PlayStation Blog, di contro, faceva riferimento a un uso unicamente domestico, parlando di Portal come la soluzione ideale «per i gamer che potrebbero avere bisogno di condividere il TV in salotto o semplicemente di giocare ai giochi per PS5 in un’altra stanza». L'informazione di IGN USA e CNET, però, arriva dall'evento a cui hanno preso parte per testare la console.

Rimane quindi da capire se Sony non abbia voluto citare questa feature nell'annuncio perché la latenza diventerebbe effettivamente troppo pesante, usando Portal in questo modo, o se voglia approfondirla nei futuri annunci in cui svelerà anche la precisa data di lancio.

Abbiamo contattato un portavoce locale di PlayStation e aggiorneremo questa notizia in caso di ulteriori informazioni, conferme o smentite su quanto riportato dalle due fonti citate.

PlayStation Portal arriverà quest'anno al prezzo di 219,99 euro.