PlayStation Portal ha una funzione letteralmente inutile

Da pochi giorni è ufficialmente disponibile sul mercato PlayStation Portal, il dispositivo studiato per permettere di utilizzare i vostri giochi PS5 in portabilità, con il solo utilizzo di una connessione Wi-Fi.

Il nuovo accessorio è stato studiato per riprodurre perfettamente uno schermo con il DualSense incorporato (trovate il controller PS5 in bundle con EA Sports FC 24 su Amazon, in offerta per il Black Friday): in quanto tale, si tratta di un dispositivo adatto solo a una determinata nicchia di utenti, ma che ha già avuto un discreto successo.

Advertisement

Non a caso è già stato preso di mira dai bagarini, diventando rapidamente sold-out nei negozi: fortunatamente, Sony ha già assicurato l'arrivo di nuove scorte a dicembre per soddisfare la domanda superiore alle previsioni.

I fan che sono riusciti ad acquistarla hanno però notato una funzione decisamente insolita dato che, per la stessa natura dell'apparecchio, è letteralmente inutile: come segnalato da TheGamer, pare infatti che PlayStation Portal possieda anche una modalità aereo.

Si tratta della funzionalità inclusa comunemente in tutti i dispositivi portatili per disattivare qualunque tipo di comunicazione senza fili. E probabilmente avrete già capito dove vogliamo arrivare: dato che PlayStation Portal ha bisogno di una connessione Wi-Fi per funzionare a dovere, attivarla la trasformerebbe in un semplice soprammobile.

Ma perché è stata inclusa a tutti gli effetti una modalità aereo? Difficile sapere con certezza a cosa stesse pensando Sony: potrebbe essere un semplice modo per tranquillizzare gli utenti che vogliono disattivare ogni singola funzione prima dello spegnimento, così come un retaggio dal layout di altri dispositivi portatili.

Un'altra teoria più ottimista è che PlayStation Portal potrebbe un giorno iniziare a supportare alcune funzionalità offline, magari a tempo limitato: un'ipotesi in realtà improbabile, date le limitazioni tecniche del dispositivo, ma magari potrebbero non essere legate ai videogiochi PS5.

Solo il tempo ci dirà se sarà una funzione destinata a restare "inutile" o se potrà avere un qualche tipo di utilizzo: ovviamente vi aggiorneremo sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità al riguardo.

Se siete curiosi di saperne di più su PlayStation Portal, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.