Non cascate nei bagarini: Sony assicura l'arrivo di nuove PlayStation Portal

Dopo il lancio dei giorni scorsi, PlayStation Portal è riuscita a ritagliarsi la sua fetta di pubblico, considerando che è andata rapidamente sold-out presso i maggiori rivenditori – incluso lo store ufficiale di casa PlayStation.

La piattaforma handheld, pensata solo per il gioco remoto della vostra PS5 (non funziona se non avete la console domestica) è diventata così rapidamente vittima dei bagarini che, annusata la possibilità che le scorte si esaurissero, hanno cominciato a comprarle per rivenderle a prezzo maggiorato.

Inutile ribadire che non dovete cascarci. Non acquistate Portal a prezzo maggiorato dai bagarini, perché a breve dovrebbero arrivare nuove scorte per i negozi, che permetteranno di comprarla al normale prezzo di listino.

A farlo sapere è stata direttamente Sony, che ha riportato delle indicazioni sul suo PlayStation Direct: come riportato da VGC, nella versione americana dello store si viene invitati a verificare le disponibilità da inizio dicembre, mentre nello store dedicato al Regno Unito viene chiesto di verificare le disponibilità dal 22 novembre prossimo.

Non ci sono indicazioni specifiche su quello italiano, ma il messaggio si direbbe piuttosto chiaro: sono in arrivo ulteriori scorte, per chi è interessato a PlayStation Portal, ed è meglio non assecondare il business dei bagarini, che cercano sempre di avere un'offerta, quando captano una domanda.

Lanciata a 219,99 euro, PlayStation Portal funge da compagna di PS5: vi permette di giocare sul suo schermo, con tutte le feature di DualSense, quando magari il televisore a cui è collegata la vostra console è occupato da qualcun altro.

Per farlo, c'è bisogno che sia Portal che la console domestica siano collegate a internet – e funziona anche con una connessione diversa tra le due (come quella del lavoro o di scuola, per capirci), input lag permettendo.

Se volete approfondire le nostre impressioni su questa handheld, vi raccomandiamo la dettagliata recensione. Per tutti gli altri contenuti dedicati al mondo delle handheld, date un'occhiata al nostro hub.