C'è un gioco PlayStation Plus sottovalutato che i fan ora reputano un "capolavoro"

PlayStation Plus ha una notevole selezione di giochi nel suo catalogo, sebbene di tanto in tanto capiti che l'utenza riscopra e rivaluti titoli non andati proprio benissimo al lancio.

Gli utenti iscritti a PS Plus Extra possono accedere a un ampio catalogo di giochi inediti, così come anche chi è iscritto a PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon).

Dopotutto, le novità non mancano, come vi abbiamo reso noto annunciandovi i numerosi giochi di luglio del Plus.

Ora, come riportato anche da GamingBible, c'è un gioco poco apprezzato al day-one che è stato ora ritenuto da molti un "capolavoro". Il titolo in questione è Marvel's Guardians of the Galaxy, sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix.

È strano considerare il prodotto dedicato a Star-Lord e soci un gioco di tale caratura, visto che su Metacritic ha ottenuto un punteggio rispettabile di 80.

Inoltre, il gioco ha persino vinto alcuni premi, tra cui quello per la migliore narrazione ai The Game Awards 2021. Tuttavia, le vendite deludenti al lancio hanno indotto Square Enix a etichettare il gioco come inferiore alle aspettative.

Detto questo, una volta arrivato su PlayStation Plus Marvel's Guardians of the Galaxy ha raggiunto oltre otto milioni di giocatori, ed è bello vedere quanto sia stato rivalutato dalla community.

«Fate un favore a voi stessi e giocate a Marvel's Guardians of the Galaxy. È un gioco piacevolissimo ed è su PS Plus!» ha scritto il Redditor AdmirableOx.

Gli altri utenti di Reddit si sono detti d'accordo e hanno esortato i giocatori a provare questa avventura d'azione basata sui fumetti Marvel.

«Un vero e proprio capolavoro. L'ho comprato circa un anno fa ed è dannatamente bello. Sinceramente preferisco queste versioni dei personaggi ai film», ha dichiarato Wboy2006.

Nella nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy abbiamo detto che «il risultato finale dipende molto dalle libertà creative concesse agli sviluppatori, e sappiamo bene che lavorare in licenza coi re dell'industria comporta delle linee guida alle quali non ci si può sottrarre.»