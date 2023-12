PlayStation Plus, svelato il titolo di un presunto gioco gratis di gennaio

PlayStation Plus Extra e Premium si stanno preparando al nuovo anno, tanto che ora potrebbe essere emerso il titolo di un gioco gratis che vedremo a gennaio.

Le novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium, non mancano infatti giochi di rilievo.

Del resto, già i giochi rilasciati su PS Plus a dicembre non sono stati per niente male.

Ora, l'altamente affidabile leaker billbil-kun ha detto la propria sulla lista di giochi che saranno disponibili a gennaio 2024, più precisamente puntando all'inclusione di Nobody saves the World.

Non si tratta di un leak vero e proprio, bensì di una previsione (che siamo quasi certi si rivelerà azzeccata, vista l'estrema precisione dell'insider in questione).

La descrizione ufficiale del gioco recita:

In questo innovativo action RPG dai creatori di Guacamelee, potrai trasformarti da un nessuno privo di segni particolari in una LUMACA, un FANTASMA e perfino un DRAGO! Scopri oltre 15 Aspetti unici, mescola le loro abilità, supera le segrete in continua evoluzione e... SALVA IL MONDO!

Ovviamente, attendiamo che Sony confermi tutti i titoli in arrivo a gennaio sul catalogo PlayStation Plus, per scoprire se anche Nobody saves the World ne farà parte.

E, nell'attesa, ricordiamo che gli abbonati ora si potranno godere anche una serie di film dal catalogo Sony, tra i tanti vantaggi annunciati.

Ma non solo: di recente Sony ha trovato un accordo con Warner Bros. Discovery: dietrofront sulla cancellazione delle serie TV da PS Store per chi le aveva già acquistate.

Per non farci mancare nulla, cogliamo l'occasione anche per segnalarvi che su PlayStation Store sono già disponibili gli sconti di gennaio su tantissimi giochi, inclusi i capolavori Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2.