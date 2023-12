PS Store ha buone notizie per chi temeva la rimozione delle serie TV acquistate

I fan che avevano acquistato serie TV del gruppo Discovery su PlayStation Store potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo: lo store digitale per le console di casa Sony non procederà più con la rimozione dei contenuti su tutti gli account.

Come vi avevamo segnalato nelle scorse settimane, PS Store aveva annunciato la rimozione a tappeto di tantissimi contenuti, principalmente per gli utenti americani, a causa dei termini di un accordo siglato con Warner Bros. Discovery.

In poche parole, non solo quei contenuti non potevano più essere acquistabili, ma presto sarebbero stati cancellati anche per chi li aveva acquistati legalmente, essendo esaurita la relativa licenza di utilizzo.

Una vicenda che ha fatto decisamente discutere e preoccupare, anche in termini di preservazione dei contenuti digitali — e in futuro magari perfino quelli videoludici — ma su cui possiamo mettere un lieto fine. Almeno per il momento, visto che la crisi è stata solo rimandata.

Come segnalato da GamesIndustry.biz, Sony ha annunciato di aver rinnovato l'accordo con il gruppo Warner Bros. Discovery «per almeno i prossimi 30 mesi»: significa che la scadenza è stata rimandata a circa 2 anni e mezzo da questo momento.

Ricordiamo che PlayStation Store (trovate gift card dedicate su Amazon) aveva smesso di vendere film e serie TV già a partire dal 2021, ma naturalmente chi aveva già acquistato quei contenuti poteva continuare a utilizzarli.

Tuttavia, questo caso e un altro episodio recente capitato in Germania e Austria hanno chiaramente messo in allarme i consumatori sull'acquisto di contenuti digitali.

Speriamo ovviamente che questi casi non si allarghino mai ai videogiochi acquistati: a oggi gli utenti possono scaricare a tempo indeterminato tutti i titoli in loro possesso, anche se non più disponibili in vendita per motivi di licenza.

E ci auguriamo che sia sempre così, ma per quanto riguarda film e serie TV non possiamo che consigliarvi di fare attenzione, se sceglierete il formato digitale.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che su PlayStation Store sono già disponibili gli sconti di gennaio su tantissimi giochi, inclusi i capolavori Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2.