Ubisoft ha ufficialmente confermato che è in sviluppo un nuovo capitolo della storica serie Ghost Recon, e questa volta si tratterà di un’esperienza completamente in prima persona.

La notizia arriva direttamente da un recente incontro con gli azionisti, durante il quale il CEO Yves Guillemot ha illustrato la strategia della compagnia per i prossimi anni, soffermandosi su come titoli live service come Rainbow Six Siege abbiano rappresentato un modello vincente.

Nel citare i futuri progetti su cui Ubisoft sta puntando, Guillemot ha incluso esplicitamente The Division e Ghost Recon, facendo intendere che entrambi avranno un ruolo centrale nel panorama dei titoli multiplayer e a lungo supporto.

L’esistenza del nuovo Ghost Recon (quelli vecchi li trovate su Amazon) era già stata anticipata negli anni da alcune indiscrezioni, secondo cui il gioco — attualmente noto con il nome in codice Ovr — dovrebbe entrare nella fase di alpha testing interna entro la fine del 2025, con una possibile finestra di lancio fissata per l’autunno del 2026.

Ciò che però distingue questo progetto dai precedenti è la decisione di adottare una visuale in prima persona, un cambio radicale rispetto alla classica impostazione in terza persona che ha caratterizzato ogni capitolo della serie fin dal suo debutto nel 2001.

Una trasformazione che segna un netto allineamento con le tendenze moderne del genere FPS, come anche Call of Duty, e in particolare con il modello di successo rappresentato da Rainbow Six Siege, anch’esso sviluppato da Ubisoft.

Non è stato rivelato molto altro a livello di gameplay o ambientazione, ma considerando la lunga storia del franchise, è probabile che il nuovo titolo mantenga alcuni degli elementi tattici che hanno reso famosa la serie, adattandoli però a una struttura e a una visuale che mirano a rendere l’esperienza più coinvolgente e diretta.

Con un’uscita ancora lontana, Ubisoft ha tutto il tempo per perfezionare il progetto e dimostrare se Ghost Recon in prima persona sarà davvero all’altezza delle aspettative, o solo un tentativo di rincorrere trend consolidati.