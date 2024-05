PlayStation Plus dirà addio a 12 giochi gratis a giugno

Sembra che l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a giugno 2024 sia molto più corposo del previsto.

Sappiamo bene che il servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) è solito fare refresh del catalogo, ma a quanto pare il prossimo mese andrà particolarmente male.

L'addio di Horizon Zero Dawn visto a maggio è infatti solo la punta dell'iceberg di giugno altrettanto deprimente, con ben 12 giochi destinati a lasciare PS Plus.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, il mese prossimo verranno rimossi dodici giochi da PS Plus Extra e PS Plus Premium.

Come indicato nella pagina “Ultima occasione per giocare” del PS Store, gli abbonati dovranno presto dire addio ai seguenti titoli per PS5 e PS4:

PS Plus Extra

Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Indivisible (PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

MotoGP 23 (PS5, PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Unturned (PS4)

PS Plus Premium

Baja: Edge of Control HD (PS4)

Nell'elenco spiccano sicuramente diversi titoli di spessore, primo tra tutti l'orma celebre Grand theft Auto V.

Quindi, se desiderate provare uno di questi titoli attraverso il vostro abbonamento, dovrete farlo prima del 18 giugno.

