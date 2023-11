PlayStation Plus Premium, in arrivo un gioco gratis dall'era PSP

Tra i tanti vantaggi di PlayStation Plus Premium c'è anche la possibilità di poter rigiocare a dei videogiochi classici delle passate generazioni, e uno di quelli dell'epoca PSP sta per aggiungersi a breve al catalogo dei giochi gratis in prova.

Un privilegio che, ovviamente, è disponibile solo per gli abbonati a PlayStation Plus, il servizio a cui potete accedere anche con le pratiche card che trovate su store come Amazon.

Advertisement

I giochi gratis in prova arrivano con una certa puntualità all'interno di PlayStation Plus Premium, dando ai giocatori la possibilità di provare non solo perle del passato ma anche titoli più moderni.

Ma quello che è stato scoperto di recente è proprio un gioco vintage, dell'epoca PSP, per altro prodotto da Disney.

Sono stati molti i giochi dell'epoca PSX e PSP arrivati all'interno di PlayStation Plus Premium e, come riporta Push Square, il prossimo potrebbe essere un titolo sviluppato originariamente da Asobo, il team responsabile della serie di A Plague Tale.

Si tratta del tie-in di Up, il toccante film della Pixar che ha avuto il suo videogioco nel 2009.

La versione che dovrebbe arrivare su PlayStation Premium, scoperta attraverso una informazione emersa dall'ente di classificazione taiwanese che ha classificato il gioco.

Non sarebbe il primo videogioco che Disney pubblica all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium e, sebbene non c'è ancora una conferma per l'arrivo del videogioco di Up, possiamo essere abbastanza sicuri che anche quest'ultimo verrà inserito nel catalogo.

Aspettiamo ovviamente una conferma o un annuncio di qualche tipo, ricordandovi che nel frattempo su PlayStation Plus sono arrivati anche i classici giochi gratis del mese. Potete trovare la selezione di giochi gratis di questo mese a questo indirizzo.

L'iniziativa, tra alti e bassi, è continuata con regolarità nel 2023 fornendo tanti giochi gratis, ma quanto valgono? Qualcuno ha provato a rispondere alla domanda.