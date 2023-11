Quanto valgono i giochi gratis PlayStation Plus del 2023? Lo svela un'infografica

L'abbonamento PlayStation Plus continua in queste ore a dividere la community, che non sembra essere rimasta particolarmente soddisfatta dalla line-up proposta a novembre.

Il servizio in abbonamento per le console PlayStation (trovate gift card dedicate su Amazon) pare non aver convinto pienamente gli utenti della bontà della sua offerta, soprattutto dopo il recente aumento di prezzi per le iscrizioni annuali.

Una strategia difesa da Sony con la volontà di rendere «grandioso» PlayStation Plus, ma secondo molti fan l'effettivo aumento di qualità deve ancora essere dimostrato.

Ricordiamo che l'aumento di prezzi ha colpito anche PlayStation Plus Essential: gli abbonamenti annuali sono infatti aumentati di 12 euro, ovvero 1 euro in più al mese.

Ma quanto valgono, effettivamente, i giochi gratis PlayStation Plus del 2023? E riescono a giustificare questa controversa scelta?

PlayStation LifeStyle segnala un'interessante infografica realizzata dall'utente Reddit Big-Teddy, che ci mostra tutti i giochi proposti da gennaio fino a novembre, con tanto di costi minimi e massimi prima della loro inclusione su PS Plus. Ve la riproponiamo di seguito:

Com'è possibile vedere dall'infografica, il mese di ottobre è stato finora quello più "prezioso" in termini di valore: il prezzo minimo di tutti i giochi proposti era infatti di 78,97€, contro i 149,97€ per il loro prezzo pieno.

E questo sembrava aver giustificato l'aumento di prezzo... fino a quando non sono stati resi disponibili i giochi gratis di novembre, con quello che è diventato a tutti gli effetti il mese più povero dell'anno.

Il valore massimo di tutti i nuovi giochi è infatti di 79,97€, appena poco superiore a quello minimo del precedente mese. Inevitabile dunque che crolli il prezzo più basso di tutti i prodotti prima del loro inserimento, con soli 29,97€ necessari per portarsi a casa tutti e 3 i titoli.

Insomma, l'infografica dimostra che il valore medio dei giochi gratis proposti su PlayStation Plus Essential pare non aver subito alcuna reale modifica.

Vedremo se la situazione cambierà con il mese di dicembre, ma l'impressione è che serva uno sforzo in più da parte di Sony per convincere davvero i fan.

