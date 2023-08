PlayStation Plus Premium, nuovo gioco gratis in prova disponibile ora

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium da adesso hanno la possibilità di provare gratuitamente uno degli ultimi giochi usciti sulla console next-gen, senza alcun costo aggiuntivo.

Tra i vantaggi dell'abbonamento PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) vi sono infatti le demo esclusive su diversi videogiochi, che permettono di testare a fondo i primi istanti delle partite.

Advertisement

Come segnalato da TrueTrophies, il nuovo gioco gratis in prova del servizio è Fort Solis, un thriller cinematografico sci-fi strutturato a episodi, proprio come una delle serie TV più popolari del momento.

Il titolo di Fallen Leaf è stato rilasciato ufficialmente lo scorso 22 agosto, ma gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno già scaricare gratis una versione demo esclusiva e iniziare a provarlo senza dover spendere un centesimo in più.

La versione dimostrativa vi permetterà di provare gratuitamente l'intera prima ora di gioco: considerando che il peso complessivo ammonta a soli 7.56 GB, si tratta di una prova che potrebbe allettare i fan del genere, anche solo per dargli una chance o provare a sbloccare almeno uno dei trofei inclusi.

Per poter provare Fort Solis gratuitamente, basterà dirigersi alla pagina ufficiale e scaricare l'apposita versione dimostrativa, oppure cercarla manualmente sulla sezione dedicata ai giochi in prova sulla pagina di PlayStation Plus nel menù PS5.

Prima di augurarvi buon download e buon divertimento, cogliamo l'occasione per ricordarvi che nelle scorse giornate sono stati aggiunti ben 16 giochi gratis su PS Plus Extra e Premium: un ulteriore omaggio imperdibile sarà disponibile dal 29 agosto, in occasione del suo day-one.

Non dimenticatevi anche di dare un'occhiata ai giochi in uscita dal servizio in abbonamento e di scaricarli prima che sia troppo tardi: ben 8 titoli stanno per lasciare PS Plus.

Al momento non sono stati annunciati gli omaggi di settembre, ma per il prossimo mese potrebbe esserci la possibilità di riscoprire due grandi classici picchiaduro. Vi terremo comunque aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo novità in merito.