PlayStation Plus Extra e Premium ha svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di giugno 2025 e, come sempre, c'è una selezione davvero interessante di videogiochi di ogni tipo.

Tra le novità inserite nel catalogo dei due tier più alti, annunciate poche ore fa dal blog ufficiale PlayStation, troviamo una grande varietà di videogiochi che spaziano da titoli AAA verso progetti meno imponenti, così come i soliti videogiochi del passato che faranno felici i fan PlayStation.

Ed ecco i videogiochi che entrano nel catalogo giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2025:

FBC: Firebreak | PS5

Battlefield 2042 | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | PS5

theHunter: Call of the Wild | PS4

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie | PS4, PS5

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes | PS4, PS5

Train Sim World 5 | PS4, PS5

Endless Dungeon | PS4, PS5

Deus Ex: The Conspiracy | PS4, PS5 (PlayStation Premium)

Tutta questa selezione sarà disponibile dal 17 giugno prossimo e, come vedete, ce n'è davvero per tutti.

FBC: Firebreak è l'inedito esperimento multiplayer di Remedy, ambientato nello stesso mondo di Control, e vi consigliamo davvero di provarlo perché potrebbe essere una piccola sorpresa: ve ne abbiamo parlato su queste pagine.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida. Sulla nostra testata trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra – il livello intermedio, che aggiunge ai benefici di Essential una libreria on demand – e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium – il livello massimo, che aggiunge anche dei giochi classici e la possibilità di fruirne alcuni tramite cloud.

Se interessati, potete abbonarvi a PlayStation Plus attraverso le card in vendita su Amazon.

E se volete altri giochi, ci sono sempre quelli gratis di PlayStation Plus che vi raccontiamo ogni mese.