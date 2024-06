PlayStation Plus offre un weekend online gratis

Sony ha da poco comunicato una nuova sorpresa piuttosto interessante per tutti i suoi utenti: per tutto il fine settimana sarà possibile giocare gratis online con i vostri videogiochi preferiti su PS5 e PS4, senza aver bisogno di un’iscrizione a PlayStation Plus.

Questo significa che se potrete divertirvi con i vostri amici con tutti i migliori e più recenti titoli del catalogo (che trovate su Amazon) senza alcun costo aggiuntivo, ma solo per pochi giorni.

L’iniziativa intende naturalmente promuovere il possibile acquisto del servizio in abbonamento che oltre a offrire nuovi giochi gratis, come la line-up di giugno disponibile da pochi giorni.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, il weekend di gioco gratuito è alle porte e i fan sono pronti ad approfittarne, senza costo alcuno.

Sony ha confermato infatti un weekend multigiocatore online gratuito per PlayStation per il 22 e 23 giugno e che non richiederà l'iscrizione a PS Plus.

Titoli come Helldivers II, NBA 2K24 e Call of Duty Modern Warfare 3 saranno giocabili online senza abbonamento.

Si tratta quindi di una buona notizia per tutti coloro che hanno lasciato scadere l'abbonamento a PS Plus e vogliono giocare una sessione online su qualsiasi gioco che lo richieda.

E, naturalmente, se la scintilla della gioia multigiocatore vi convince a rinnovare l'abbonamento a PS Plus, questo non è un brutto mese per farlo: nel piano Premium si sono aggiunti infatti anche altri classici per PSP e PS2, tra cui Daxter, Ghosthunter e Lego Star Wars II: The Original Trilogy.

Ma non solo: per la prima volta sono disponibili anche titoli per PSVR 2, tra cui Kayak VR: Mirage.

Ad ogni modo, se non lo avete ancora fatto scoprite i migliori giochi che potete recuperare a meno di euro su PlayStation Store, grazie agli sconti esclusivi per gli utenti PS Plus.

Infine, ricordiamo anche che forse il prossimo mese di luglio sarà il turno di un altro grande classico dell'era PS2.