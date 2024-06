Sconti PS Plus su PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 10 euro

Tra i nuovi sconti proposti a partire da questa settimana su PlayStation Store ci sono alcune offerte molto interessanti riservate esclusivamente agli utenti con un abbonamento PS Plus, con numerosi titoli che è possibile acquistare a prezzi davvero ridotti.

Vi abbiamo già segnalato diverse perle imperdibili nel nostro articolo dedicato, ma grazie a questi sconti particolarmente generosi è possibile riuscire a recuperare anche alcuni giochi di spessore senza dover alleggerire troppo il vostro portafogli.

Advertisement

Esistono infatti numerosi titoli acquistabili a meno di 10 euro (trovate una gift card dedicata su Amazon) grazie agli sconti esclusivi PS Plus di PlayStation Store: di seguito, vi riepilogheremo i migliori giochi disponibili in sconto a queste cifre, per facilitare la vostra scelta.

Sconti PS Plus: migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Amnesia: Rebirth a 8,54€ (anziché 28,49€)

a 8,54€ (anziché 28,49€) A Way Out a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) BioShock Infinite: The Complete Edition a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Control a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Darksiders: Fury's Collection a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Darksiders Genesis a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Don't Starve Together a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Guilty Gear a 0,99€ (anziché 9,99€)

a 0,99€ (anziché 9,99€) Injustice 2: Legendary Edition a 5,49€ (anziché 54,99€)

a 5,49€ (anziché 54,99€) Mafia II: Definitive Edition a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Mafia III: Definitive Edition a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Mortal Shell: Enhanced Edition a 4,49€ (anziché 29,99€)

a 4,49€ (anziché 29,99€) Nexomon + Nexomon: Extinction a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) Oddworld: Soulstorm Enhanced a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Overcooked 1 + 2 a 8,74€ (anziché 34,99€)

a 8,74€ (anziché 34,99€) Plants vs, Zombies: Garden Warfare a 5,99€ (anziché 19,99€)

a 5,99€ (anziché 19,99€) Sherlock Holmes: The Devil's Daughter a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) Sniper Elite V2 Remastered a 3,49€ (anziché 34,99€)

a 3,49€ (anziché 34,99€) SteinsGate 0 a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) The Walking Dead: The Complete First Season a 2,99€ (anziché 14,99€)

a 2,99€ (anziché 14,99€) Titanfall 2: Ultimate Edition a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Tormented Souls a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Zombie Army Trilogy a 4,99€ (anziché 49,99€)

In questa lista ci siamo ovviamente concentrati solo su giochi completi, ma tra gli sconti di PlayStation Store troverete anche diverse espansioni e valute aggiuntive per alcuni dei vostri giochi preferiti: vi consigliamo di controllare la lista completa al seguente indirizzo, cercando accuratamente i titoli che rispettino le vostre esigenze di portafoglio.