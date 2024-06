Un altro cult PS2 starebbe per tornare gratis su PS Plus

Il classico gioco per PS2 Timesplitters sembra destinato a essere rilasciato per PS5 e PS4 tramite il catalogo PlayStation Plus Classics nel corso delle prossime settimane.

Come saprete bene, nuovi titoli appositamente selezionati per gli utenti iscritti ai rispettivi piani del servizio in abbonamento includono anche vecchi e indimenticati classici del passato.

Del resto, anche questo mese il catalogo di PlayStation Plus Premium si è aggiornato con alcune chicche niente male.

Ora, come riportato anche da PlayStationLifestyle, il primo FPS per PS2 dei Free Radical è stato infatti classificato per PS4 e PS5, e sembra probabile un suo rilascio nel catalogo di PS Plus Premium.

L'ente di Taiwan ha classificato lo sparatutto Timesplitters, il che indicherebbe che presto potrebbe unirsi al crescente elenco di classici PS2 su PS Plus Premium.

Per i fan di Timesplitters che soffrono da tempo della mancanza di un nuovo capitolo, si tratta di una notizia sicuramente agrodolce.

Certo, è cosa buona e giusta che uno dei grandi FPS della PS2 riceva una versione moderna. Tuttavia, la chiusura dello studio originale, Free Radical, e la cancellazione di un nuovo Timesplitters hanno riaperto vecchie ferite.

Timesplitters nasce infatti come esclusiva PS2 realizzata da alcuni dei team che avevano creato i successi per N64 GoldenEye e Perfect Dark.

Il gioco vede personaggi di diverse epoche combattere contro minacce personali, mentre una razza aliena sta preparando piani per alterare il tempo.

Al momento del lancio, Timesplitters disponeva anche di una campagna cooperativa e di un multiplayer locale. Si spera quindi che queste caratteristiche rimangano intatte se il gioco dovesse rivedere la luce su PS Plus.

PlayStation è stata un po' lenta nell'aggiornare il suo elenco di giochi classici dopo un'iniziale abbondanza di giochi per PS One, sebbene negli ultimi mesi, però, sono arrivati classici PS2 come Sly Cooper, Tomb Raider Legend (questo, però, parecchio criticato) e Ghosthunter.

