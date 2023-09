PlayStation Plus Extra, i giochi gratis di settembre rivelati in anticipo

Ormai è una cosa rituale assistere ai leak dei giochi gratis di PlayStation Plus, e anche stavolta la selezione di giochi gratis del tier Extra è emersa in anticipo rispetto all'annuncio.

L'abbonamento per le console della famiglia Sony, in cui potete entrare anche tramite Amazon, offre un catalogo di giochi gratis mensili oltre ai classici giochi gratis che ruotano ogni mese.

Quelli che sono arrivati puntualmente anche a settembre, come sempre, dando ai giocatori la possibilità di scaricare gratuitamente una selezione di giochi PS5 (questi, per la precisione).

L'ultima selezione di PlayStation Plus Extra di agosto 2023 non è stata affatto male, e settembre aggiungerà altri titoli potenzialmente molto interessanti.

Come riporta VGC, infatti, il solito leaker Billbil-kun (quello che svela puntualmente i giochi gratis di PlayStation Plus) ha pubblicato la lista dei giochi gratuiti di settembre per l'abbonamento della piattaforma PlayStation.

Tra i giochi di settembre ci saranno Nier Replicant, Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contract 2 e Unpacking.

La solita lista di giochi per tutti i gusti che, riporta il leaker, non saranno gli unici che si uniranno a settembre al catalogo dei giochi gratis per PlayStation Plus Extra, che dovrebbero essere svelati tra un paio di giorni, ovvero il 13 settembre.

I giochi, lo ricordiamo, sono appannaggio esclusivo degli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium che, a differenza degli abbonati Essential, possono godere di alcuni vantaggi. Tra cui anche i giochi classici gratis delle vecchie generazioni PlayStation, che per ora non sono stati svelati in anticipo.

Aspettiamo quindi l'eventuale conferma, constatando anche come il rincaro del prezzo dell'abbonamento influirà sul suo successo. Rincaro che per una nazione è diventato addirittura del 600% e, per motivi più o meno simili, ha creato dei ricavi per Sony già al momento dell'annuncio.