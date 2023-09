PlayStation Plus, c'è una nazione dove l'aumento di prezzo è del 600%

Dopo l'aumento di prezzi di PlayStation Plus, diversi fan hanno deciso di cancellare il proprio abbonamento per protesta, ma a quanto pare in Turchia si è superato il limite.

Se per l'abbonamento Essential basterebbe una gift card da 75 euro (la trovate su Amazon), su Extra e Premium la spesa diventa di circa 126 e 152 euro.

E per Sony non è di certo bastato annunciare in contemporanea i nuovi giochi gratis in arrivo su PS Plus Essential, visto che gli abbonati hanno iniziato subito a spazientirsi.

Ora, come riportato anche su Reddit, sembra proprio che ai giocatori turchi il rincaro non sia andato giù, visto che parliamo di un aumento del 600%.

Sony Interactive Entertainment ha lasciato sbigottiti e infuriati gli abbonati turchi a PlayStation Plus, annunciando uno sconcertante aumento di prezzo di oltre il 600% per il servizio di abbonamento mensile.

Con effetto immediato, il costo mensile è passato da 400 lire turche (TRY) a una cifra da capogiro di 2.340 TRY, mandando in tilt la comunità dei videogiocatori.

Se da un lato questa decisione ha fatto tremare la community di videogiocatori, dall'altro ha sicuramente fatto piacere agli investitori, che si aspettano con ansia un aumento dei profitti per il gigante tecnologico giapponese.

Bloomberg (paywall) ha riportato che le azioni di Sony a Tokyo sono aumentate di ben il 3,4% venerdì, segnando il guadagno più significativo dell'azienda in oltre un mese.

Amit Garg, analista di CLSA, ha suggerito che questo sostanziale aumento dei prezzi potrebbe tradursi in un aumento dei profitti operativi annuali di 378 milioni di dollari per Sony, con la possibilità di ulteriori aumenti all'orizzonte.

Tuttavia, la mossa non è priva di rischi: recenti sondaggi indicano che la metà dei lettori intervistati da Push Square sta valutando la possibilità di ridurre il proprio livello di abbonamento o di annullare del tutto l'abbonamento a PlayStation Plus. Staremo a vedere quindi se ci sarà un effettivo contraccolpo.

Gli investitori sembrano essere soddisfatti della decisione di Sony, e come dargli torto, dal loro punto di vista.

La cifra richiesta secondo molti fan è infatti fuori scala, sebbene neppure dopo aver protestato con veemenza sembrano aver convinto Sony a un dietro front.