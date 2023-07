PlayStation Plus, nuovo regalo gratis a luglio per i fan di Genshin Impact

Tra i numerosi vantaggi proposti a luglio, PlayStation Plus ha deciso di svelare anche un nuovo interessante bonus gratuito per i fan di Genshin Impact, grazie a un pacchetto aggiuntivo riscattabile.

Ricordiamo che il free-to-play di HoYoverse si è ormai rapidamente imposto sul mercato come uno dei più grandi fenomeni videoludici gratuiti, grazie anche al successo ottenuto dalla versione PlayStation.

Se siete iscritti a PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon), da questo momento potete riscattare un nuovo omaggio con tante risorse gratuite proprio per Genshin Impact.

Vi anticipiamo fin da subito che non sono purtroppo incluse le Primogemme, ma sono comunque presenti oggetti utili, che vi elencheremo di seguito:

Ingegno dell'eroe ×20

Minerale di potenziamento mistico ×15

Mora ×50.000

Resina fragile ×2

Trattandosi di un bonus che non richiede alcun acquisto aggiuntivo, si tratta indubbiamente di una promozione che vale la pena di sfruttare il prima possibile, se giocate assiduamente a Genshin Impact.

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno trovare il pacchetto nell'apposita sezione dedicata ai vantaggi esclusivi: in alternativa e più comodamente, potrete riscattarlo via web al seguente indirizzo.

Una volta completata la procedura di riscatto, non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione: i vostri bonus gratuiti saranno pronti ad attendervi all'interno di Genshin Impact e vi basterà avviare il gioco su console PlayStation per trovarli.

L'offerta terminerà ufficialmente il 16 agosto 2023, dunque vi raccomandiamo di riscattare i vostri oggetti gratuiti il prima possibile.

Naturalmente basterà anche una semplice iscrizione a Essential per approfittare di questo vantaggio: qualora siate invece iscritti a Premium, cogliamo l'occasione per segnalarvi che The Callisto Protocol è disponibile gratis in prova.

Ma tra i tanti vantaggi di PS Plus Essential non possono naturalmente mancare i giochi gratis mensili: a tal proposito, vi ricordiamo che proprio da questa settimana potete scaricare gli ultimi 3 omaggi del servizio.

Nel frattempo, ricordiamo che da pochi giorni è ufficialmente disponibile anche la patch 3.8 di Genshin Impact, con tante novità e bonus gratuiti per divertirvi.