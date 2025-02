Gli utenti PS Plus non hanno ancora ricevuto i 5 giorni gratis per il PSN Down

Lo scorso sabato 8 febbraio è stato un weekend memorabile per i fan PlayStation, ma per tutti i motivi sbagliati: i server PSN sono rimasti offline per quasi 24 ore consecutive, rendendo impossibile accedere a tutti i servizi online o perfino a giochi acquistati in via digitale.

Per scusarsi del disagio, Sony aveva annunciato un piccolo regalo per gli utenti iscritti a PlayStation Plus: dato che non è stato possibile utilizzarlo per quasi un giorno intero, gli attuali abbonamenti sarebbero stati estesi di 5 giorni.

Un regalo disponibile però soltanto per chi possiede già il servizio in abbonamento (trovate gift card apposite su Amazon), mentre non sono previste compensazioni per tutti gli altri utenti.

Ciò ha fatto inevitabilmente indispettire chi non ha potuto comunque utilizzare la console, ma dobbiamo segnalare che l'omaggio in realtà non è ancora arrivato a nessuno degli utenti coinvolti.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, al momento Sony non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sulla distribuzione dell'estensione dell'abbonamento: si pensava che il tutto sarebbe accaduto in poche ore, ma ad oltre 72 ore di distanza non abbiamo ancora avuto nessuna notizia.

Diversi utenti ci hanno segnalato di non aver ricevuto alcun tipo di estensione, ed effettivamente posso confermarvi che i 5 giorni gratuiti non sono arrivati neanche sul mio abbonamento Essential.

Altri giocatori hanno segnalato nei forum online di essersi ritrovati con l'abbonamento scaduto per via delle sue naturali tempistiche, aspettandosi però di poterlo utilizzare ancora per qualche giorno in seguito alla comunicazione: ciò non è successo e, di fatto, ci sono utenti che non hanno potuto utilizzare PS Plus nel loro ultimo giorno quando ne avrebbero avuto diritto.

Si tratta insomma dell'ennesimo segnala di scarsa chiarezza comunicativa da parte di PlayStation: sarebbe stato quantomeno opportuno segnalare in che data i giocatori si sarebbero potuti aspettare tale omaggio, se non era possibile distribuirlo subito.

Terremo ovviamente d'occhio la situazione e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.